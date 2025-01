Eva Grimaldi e il flirt con Roberto Benigni: come sono andate le cose

Nella vita ricca di eventi da parte di Eva Grimaldi, l’attrice è riuscita a inseguire l’amore in più occasioni, tra i volti amati da parte dell’artista c’è stato spazio anche per un flirt con Roberto Benigni. L’attore toscano ha infatti vissuto molto da vicino l’interesse da parte di Eva Grimaldi, che non ha mai nascosto l’interesse, in una intervista concessa a Belve di Francesca Fagnani ha ammesso: “La nostra storia fu interrotta quando gli telefonai ma fu la Braschi a rispondere al telefono e a dirmi: Non chiamare mai più’.

Per Eva Grimaldi la conoscenza durata con Roberto Benigni non si è prolungata solamente per una notte: “Lui si era innamorato di me? Penso di sì, non è durata una sola notte“ ha confessato l’attrice svelando l’accaduto con il comico e artista toscano vincitore del premio Oscar con La vita è bella.

Eva Grimaldi e l’amore con Claudio Amendola

Nella vita dell’attrice è poi arrivato l’amore anche con un altro amato attore del panorama televisivo italiano, visto che Eva Grimaldi ha confidato la sua cotta per Claudio Amendola. L’attrice ha rivelato in una intervista concessa a Belve il suo interesse per l’artista romano, poi sposato con Francesca Neri dalla quale ha divorziato.

“E non ho mai confidato finora un altro amore che ho avuto: Claudio Amendola, con lui ci siamo amati ed è stata una passione forte, non una cotta passeggera“ le parole di Eva Grimaldi sempre nel corso dell’intervista concessa a Francesca Fagnani a Belve. Tra gli amori celebri di Eva Grimaldi prima del coming out di qualche anno fa non possiamo non citare quello con Gabriel Garko, sul quale l’attrice ha confidato: “Ci sono state cose che non si possono dire, comunque, nessuno ci ha puntato una pistola alla tempia, ognuno di noi ha scelto liberamente”.

