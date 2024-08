Anticipazioni Nero a Metà 3, puntata del 19 agosto 2024 (replica): Clara è morta, Alba distrutta

Ci si avvicina al gran finale di stagione della fiction di Rai1 che va in onda in replica ogni lunedì su Rai1 e dalle anticipazioni Nero a Metà 3 5a puntata si scopre che ci sarà un drammatico colpo di scena: verrà ritrovato nel fiume un cadavere che si scoprirà essere quello di Clara. La notizia ovviamente sconvolgerà tutti ma mentre Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) era più preparato alla possibile svolta, conoscendo bene l’ex moglie distrutta dal dolore e incredula, invece, sarà la figlia Alba (Rosa Diletta Rossi). Vediamo dunque nel dettaglio cosa succederà nei due episodi della prossima puntata della serie poliziesca dal titolo Colpevoli omissioni e Ah l’amore, l’amore.

Nero a metà 3, anticipazioni 4a puntata 12 agosto 2024 (replica)/ La scoperta choc di Guerrieri su Clara

Dalle anticipazioni Nero a Metà 3 della puntata del 19 agosto 2024, in replica, Alba, sua sorella Alice e Federico giungeranno sul luogo in cui è stato trovato il corpo senza vita di Clara. Tuttavia nonostante la situazione delicata Malik, che comincia ad avere sospetti sul ragazzo, deciderà di svolgere delle indagini su di lui. Nel frattempo in commissariato ci sarà l’arrivo di un ragazzo con evidenti segni di pestaggio. Il giovane morirà tra le braccia di Bragadin prima di sporgere denuncia. E poi ancora continueranno le investigazioni sul cadavere del complice di Pugliani, Calzola, conducono a una misteriosa cassetta di sicurezza.

Il paradiso delle signore 9 anticipazioni, chi è il padre di Odile? Parla attrice/ "Scontri con Adelaide"

Nero a Metà 3 anticipazioni, trama della 5a puntata: Carlo si avvicina alla Trevi, ritorno di fiamma tra Malik e Alba

E poi ancora le anticipazioni su Nero a Metà 3 rivelano cosa succederà nella quinta puntata in onda il 19 agosto 2024. Carlo, che ora sa che Suleyman aveva una figlia, manderà Ottavia ad indagare sulle sue tracce: dopo una serie di tentativi non riusciti, un ragazzino le lascerà uno strano oggetto appoggiato sullo scooter. Spartaco e Ottavia scopriranno che Pugliani sfrutta dei bambini per trasportare droga. Spazio avranno nella prossima puntata anche le vicende sentimentali dei protagonisti. Innanzitutto continuerà il gioco di seduzione tra Carlo e la Trevi saranno sempre più in sintonia senza però creare aspettative. Lo stesso vale per l’attrazione mai sopita tra Alba e Malik: ci sarà il ritorno di fiamma? Infine la Polizia ritroverà il corpo (nascosto in un armadio) di una donna strangolata e la ricerca del colpevole giungerà a svolte inaspettate… L’appuntamento con la quinta puntata in replica di Nero a Metà 3 è per lunedì prossimo a partire dalle 21.30 circa su Rai1.