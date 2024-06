Anticipazioni Noos 2024, prima puntata oggi giovedì 27 giugno 2024 su Rai1/ Russell Crowe super ospite

Anticipazioni Noos – L’avventura della conoscenza 2024: Russell Crowe guest star

Questa sera, giovedì 27 giugno 2024, va in onda la prima puntata della seconda edizione di Noos – L’avventura della conoscenza, il programma di approfondimento scientifico e culturale condotto da Alberto Angela e che farà compagnia ai telespettatori per 7 puntate. Come rivelano le anticipazioni pubblicate sull’Ufficio Stampa Rai, super ospite della prima puntata sarà Russell Crowe: l’attore, sullo sfondo del Colosseo a rievocare le mitiche gesta del suo “Gladiatore”, parlerà del suo legame con Roma.

Monica moglie Alberto Angela e i figli Riccardo, Edoardo, Alessandro/ "Non bisogna dire loro cosa fare ma..."

La trasmissione avrà come sempre inizio con le immagini più spettacolari che ci regala la natura: in questa prima puntata assisteremo alle avventure di una mamme leopardo e delle sue due cucciole, tratte dalla seconda stagione della serie Serengeti. Spazio poi alla divulgazione scientifica con ospiti ed esperti autorevoli: ci saranno il direttore del Parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel, per raccontare la vita degli abitanti della città prima dell’eruzione del Vesuvio, e l’attrice e regista Paola Cortellesi per raccontare le origini dell’alfabeto.

Rita Dalla Chiesa critica Alberto Angela sui social: "Proprio ora il documentario su Pompei?”/ “I terremoti…"

Noos – L’avventura della conoscenza 2024: anticipazioni e ospiti

Proseguendo con le anticipazioni della prima puntata di Noos – L’avventura della conoscenza 2024, verranno proposti numerosi servizi: la storia della semaglutide, farmaco per il diabete, l’applicazione dell’intelligenza artificiale nella decifrazione di un testo perduto della filosofia epicurea, e il proliferare di specie aliene nel Mediterraneo come conseguenza del surriscaldamento della Terra. Torna l’astronauta Samantha Christoforetti, in relazione al possibile ritorno dell’uomo sulla Luna, e ci saranno anche l’esperto di scenari internazionali Dario Fabbri e il filosofo della biologia Telmo Pievani.

Alberto Angela, chi è la moglie Monica Angela/ "Grazie al suo amore ho resistito durante il rapimento"

Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno anche lo scrittore Carlo Lucarelli, la nutrizionista Elisabetta Bernardi, lo psicologo e co-fondatore del Cicap Massimo Polidoro e il professor Emmanuele Jannini; ampio spazio, inoltre, verrà dedicato ai giovani divulgatori Giuliana Galati, Ruggero Rollini, Edwige Pezzulli e Luca Perri.

Noos – L’avventura della conoscenza 2024, dove vederlo in tv e in streaming

La prima puntata di Noos – L’avventura della conoscenza 2024 va in onda questa sera, giovedì 27 giugno 2024, in prima serata su Rai1 a partire dalle ore 21.25 circa; oltre alla visione sul piccolo schermo, è disponibile anche la visione in streaming sulla piattaforma di Raiplay.

© RIPRODUZIONE RISERVATA