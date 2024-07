Anticipazioni Panda, seconda puntata 15 luglio 2024 su Rai 2/ Un’omicidio dà il via alle nuove indagini

Panda, anticipazioni seconda puntata 15 luglio 2024 serie TV Rai 2: Panda e Lola in azione

La serie TV Panda, che arriva direttamente dalla Francia, torna in onda la prossima settimana con due nuovi episodi di cui troverete in questo articolo le anticipazioni. Nel primo appuntamento dell’8 luglio abbiamo conosciuto Victor Pandaloni, il protagonista della serie Panda, che si è mostrato detective particolare, che non siamo abituati a vedere sul piccolo schermo. È un uomo pacifista e vegano che, dopo un caso che è andato storto, ha lasciato le forze dell’ordine per ritirarsi nel Sud della Francia. L’indole di aiutare e risolvere casi però continua ad accompagnarlo, rendendolo protagonista delle avventure che vedremo nelle prossime puntate.

In particolare, nel primo episodio della seconda puntata di Panda ‘Demone di mezzanotte’, un uomo viene trovato accoltellato di prima mattina. Molto rapidamente, tutto porta Panda e Lola in un posto: l’Hacienda, un bar sul mare noto per le sue folli serate karaoke. Si tratta di un episodio piuttosto divertente, soprattutto grazie alle scene comiche al centro dell’indagine di polizia condotta dallo spaiato duo di poliziotti.

Panda, anticipazioni seconda puntata: un ritrovamento scatena le nuove indagini

Le anticipazioni dell‘episodio 4 della serie TV, dal titolo ‘Io sono Panda’, svelano che un fenicottero rosa ucciso a colpi di arma da fuoco e una pistola a canna vengono ritrovati in un canale. Panda e Lola seguono le sue tracce e approdano nelle terre dei Castan manade dove la legge del silenzio regna incontrastata. Anche in questo secondo episodio di questa puntata il divertimento è assicurato: l’atmosfera solare della Camargue, i dialoghi che spesso colpiscono nel segno e i divertenti personaggi secondari, come il commissario interpretato dall’attore Gustave Kerven, riescono a tenere lo spettatore incollato allo schermo tra indagini e risate. L’appuntamento è su Rai 2 la prossima settimana, 15 luglio 2024, in prima serata.











