Anticipazioni Segreti di famiglia, 7a puntata del 28 luglio 2024/ Colpo di scena: Ceylin e Ilgaz si sposano

Dalle anticipazioni sulla puntata di Segreti di famiglia del 28 luglio 2024 si scopre che è stato Engin ad uccidere Inci, le prove a suo carico sono schiaccianti e Ceylin e Ilgaz gli hanno teso una trappola per incastrarlo, trappola che nonostante l’intervento di Yekta è riuscita alla perfezione. Nella prossima puntata, però, non mancheranno i colpi di scena e dimostrare la colpevolezza del giovane Tribunale sarà tutt’altro che facile. Nel dettaglio, Cinar uscirà dal carcere. I due avvocati riusciranno a dimostrare che il ragazzo si trovava altrove la notte dell’omicidio e dunque non può essere lui l’assassino.

Alla notizia della sua scarcerazione, però, Zafer non reagirà per nulla bene. Devastato e amareggiato avrà un duro confronto con Gul ma la moglie non sarà dalla sua parte, anzi al contrario lo attaccherà apertamente dichiarandogli di non riconoscerlo più. Nel frattempo crescerà sempre di più la sintonia tra Ilgaz e Ceylin ed i due capiranno di provare dei forti sentimenti l’uno per l’altro: scoccherà la scintilla? Le anticipazioni di Segreti di famiglia della prossima puntata riportano che i due avvocato faranno una scelta avventata: decideranno di sposarsi. Tale scelta improvvisa spiazzerà tutti.

Anticipazioni Segreti di famiglia, sesta puntata del 28 luglio 2024: Ceylin e Ilgaz si sposano

Matrimonio in vista per Ilgaz e Ceylin. I due avvocati si presenteranno al cospetto del Procuratore Pars, dichiarandosi ufficialmente marito e moglie. La reazione di Pars non sarà delle migliori e inizierà a metterli sotto torchio per sapere ulteriori informazioni in merito a queste nozze. In effetti la loro scelta sarà inaspettata e improvvisa: cosa nascondono? La reazione di Ilgaz e Ceylin, però, non si farà attendere, la coppia preferirà non fornire spiegazioni in merito alla loro scelta, nonostante le pressioni da parte di Pars.

Le anticipazioni sulla prossima puntata di Segreti di famiglia, infine, svelano che la famiglia Parla farà di tutto per non far finire in carcere Engin. Lacin e Yekta hanno scoperto che il figlio Engin ha ucciso Inci. I due genitori cambieranno tutti i mobili del soggiorno e bruceranno il vecchio arredamento: l’avvocato ha anche distrutto il posacenere con cui suo figlio ha colpito in testa Inci. L’appuntamento con la settima puntata della dizi turca è per domenica 28 luglio 2024 sempre in prima serata su Canale5.











