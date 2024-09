Anticipazioni Simon Coleman 2a puntata: la morte di Jade sconvolge tutti

Mentre Canale5 ha deciso di puntare sulle soap e sulla fiction turche come La rosa della Vendetta, Segreti di famiglia ed Endless Love, Rai1 ha volto lo sguardo sulle serie francesi, co-produzioni franco-belghe-tedesche. È così dopo Sophie Cross-Verità Nascoste e Master Crime con protagonista la criminologa Louise Arbus a partire da oggi ogni mercoledì va in onda la nuova fiction Simon Coleman incentrata sull’omonimo agente di polizia parigino specializzato in missioni di infiltrazione. Coleman è un poliziotto carismatico e abile, conosciuto per affrontare il pericolo con un sorriso, indipendentemente dalla pressione che lo circonda.

Cosa succederà nella seconda puntata in onda l’11 settembre? Dalle anticipazioni Simon Coleman innanzitutto si scopre che il prossimo episodio si intitolerà Ultimo Ballo (Dernière Danse) e la trama ruoterà attorno alla tragica morte della giovane ballerina Jade Samson. All’inizio si ipotizzerà che si si sia trattato di un incidente ma poi emergeranno nuovi indizi e retroscena che daranno una svolta alle indagini. Il detective Coleman e la sua squadra ovviamente seguiranno tutte le piste per scoprire cos’è successo davvero e com’è morta la giovane. Spazio avranno anche le vicende private del detective che trasferitosi dalla Provenza a Parigi dopo la morte della sorella dovrà prendersi cura delle due nipoti Violette, Clara con tutte le nuove responsabilità che ciò comporta.

Simon Coleman anticipazioni prossima puntata: chi ha ucciso Jade?

E nel dettaglio le anticipazioni Simon Coleman per la puntata di mercoledì prossimo, 11 settembre 2024, svelano che mentre volteggia al suono della musica cubana con il suo partner Ryan Lounis, la ballerina di salsa Jade Samson crollerà nel bel mezzo delle prove. Simon Coleman e Chloé Becker inizieranno le loro indagini proprio dall’Accademia di danza di Aix-en-Provence dove la vittima si stava allenando. E già i primi esami rivelano un colpo di scena perché emergerà che Jade è stata avvelenata, il che porterà gli investigatori a interrogare chi la circondava. Chi ha ucciso Jade? E perché? Ben presto, i loro sospetti cadranno su una coppia di ballerini che era seconda nella lista per partecipare ai prossimi Campionati Mondiali di Salsa a Miami, dietro Jade e Ryan. Sono loro i colpevoli dell’omicidio? Per saperlo non resta che seguire la prossima puntata sempre in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.25 circa.