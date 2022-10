ANTICIPAZIONI SOPRAVVISSUTI SECONDA PUNTATA/ Anita cerca di scoprire la verità

Nella seconda puntata di Sopravvissuti, che andrà in onda il 10 ottobre su Rai1, verranno chiariti alcuni dettagli su quello che è accaduto sull’Arianna prima, durante e dopo il naufragio. I superstiti stanno cercando di tornare alla normalità, ma hanno dei segreti da nascondere. Tutti hanno infatti concordato una versione da dire agli inquirenti, seppure quest’ultima non convinca. È evidente che si siano messi d’accordo. A non credere loro è soprattutto Anita, poliziotta nonché mamma di Gabriele, che è morto mentre era a bordo dell’imbarcazione a differenza della moglie Marta, la quale non sta dicendo la verità così come gli altri.

Anita però è disposta a tutto pur di scoprire cosa è accaduto. Non sarà però facile per lei. Le sue indagini parallele a quelle ufficiali infatti le faranno rischiare di perdere il posto di lavoro. L’unica sua alleata è Paola, moglie di Tano, che durante l’anno di assenza ha dato alla luce suo figlio. L’uomo però non riesce ad accettare il ritorno alla normalità e non vuole dire alla donna cosa è accaduto.

Sopravvissuti, anticipazioni seconda puntata 10 ottobre: una nuova superstite a bordo causa tensioni…

Prosegue Sopravvissuti, la nuova serie di Rai1, in onda il 10 ottobre con la seconda puntata. Come al solito vedremo due episodi. La storia segue quella di un naufragio di un’imbarcazione e del segreto che lega i suoi superstiti: cos’è successo in quell’arco di tempo in cui sono rimasti dispersi in mare? Perché dei dodici passeggeri ne sono sopravvissuti solamente la metà? Le anticipazioni del primo episodio del 10 ottobre ci svelano che la narrazione continuerà a seguire due linee temporali. Nel passato, i superstiti cercheranno di riparare i danni all’Arianna dopo che la tempesta li ha sorpresi. L’evento ha scatenato non poche tensioni che provocheranno diversi problemi ai passeggeri.

Nel presente, invece, i sei superstiti continueranno il loro percorso per tornare alla vita di tutti i giorni, e non sarà per nulla semplice. Ad esempio vedremo Lea incontrare di nuovo sua sorella Adele; le due si scontreranno, facendo riemergere vecchi rancori. Nino, invece, sprofonderà in una vera e propria crisi, e spetterà a Luca offrirgli tutto il supporto che potrà.

Sopravvissuti, seconda puntata 10 ottobre: un ospite misterioso a bordo…

Le anticipazioni del secondo episodio di Sopravvissuti del 10 ottobre ci dicono inoltre che il gruppo di superstiti accoglierà un ospite misterioso a bordo, una donna che sostiene di non ricordare nulla di quanto le è accaduto. Anche lei è stata vittima, come loro, di un naufragio? Lentamente la sua presenza non sarà molto gradita, e non farà altro che aumentare le tensioni già latenti tra il gruppo di sopravvissuti, che ormai non riescono più a tollerarsi.

L’azione si sposterà nel presente dove vedremo una determinata Anita a caccia della verità sulla morte del figlio Gabriele. Con le sue indagini oltre il limite, la poliziotta rischia però di essere sospesa dal caso. Intanto, i superstiti dell’Arianna continueranno il loro difficile percorso verso la normalità, ognuno con le sue fragilità. Ogni giorno sta diventando sempre più complicato: riusciranno a togliersi di dosso il peso del segreto che li lega e che hanno giurato di non rivelare a nessuno?











