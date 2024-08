Anticipazioni Squadra Speciale Cobra 11, nuova puntata in onda stasera su Rai 2

Questa sera, in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21.00 circa, tornano in onda le avventure di Squadra Speciale Cobra 11 con l’ultimo episodio della ventisettesima stagione ed un episodio in replica della ventitreesima. La serie appartiene ad un genere coinvolgente e ricco di colpi di scena come l’azione e, tra il poliziesco e il drammatico, è diventato negli anni una serie televisiva cult in Germania, dove viene prodotta.

La fiction, che in Italia è trasmessa dal 1999, ha come protagonisti i due ispettori di polizia autostradale Semir e Vicky, interpretati rispettivamente da Erdogan Atalay e Pia Stutzenstein; ogni volta sono coinvolti in differenti casi polizieschi ambientati in Germania principalmente sulle autostrade che attraversano il Nord Reno-Westfalia e le principali località in cui è ambientata la serie, che si dividono tra Colonia, Düsseldorf e Neuss.

Anticipazioni Squadra Speciale Cobra 11: mistero sulla morte del padre di Vicky

Ma quali sono le anticipazioni Squadra Speciale Cobra 11 per la puntata di questa sera? Il primo episodio va in onda alle ore 21.00, è l’epilogo della 27° stagione e s’intitola Legami di sangue. Vicky e Semir vengono informati della misteriosa uccisione di un uomo in piena notte: giunti sul posto, si scopre che la vittima è il padre di Vicky, il signor Lennard Reisinger. Una volta aperte le indagini aumentano i sospetti che l’uomo possa aver collaborato con la mafia, diventandone una talpa all’interno della Polizia: alla fine della vicenda si scopre che in realtà Lennard era un brav’uomo nonché un poliziotto integro e per nulla traditore, una scoperta che porta anche Vicky a ricucire i rapporti con la sorella Sandra.

Proseguendo con le anticipazioni Squadra Speciale Cobra 11, nel secondo episodio di serata, il numero 12 della 23° stagione in onda questa sera alle 22.40 circa, intitolato Capolinea, un macchinista di nome Kemper è accusato di essere il responsabile di un grave disastro ferroviario e per questo viene scortato in Tribunale da Paul e Semir per un’udienza segreta. Tuttavia alcuni parenti delle vittime, supportati da un gruppo di uomini armati, irrompono al comando e prendono alcuni ostaggi per tracciare il percorso dell’automobile degli ispettori: l’obiettivo è infatti vendicarsi di Kemper. Si scopre che quegli uomini sono in realtà dei mercenari e Semir e Paul finiscono proprio nel loro mirino, mentre Jenny e Dana al Comando cercano in tutti i modi di evitare una carneficina.

Squadra Speciale Cobra 11, dove vedere la puntata in tv e in streaming

Squadra Speciale Cobra 11 va in onda stasera, lunedì 26 agosto 2024, in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21.00; oltre alla visione in chiaro in televisione, per i telespettatori è disponibile come sempre la fruizione della puntata nel servizio streaming garantito dalla piattaforma di Raiplay.