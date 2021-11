Anticipazioni Storia di una famiglia perbene, terza puntata/ Michele scopre che Maria si è fidanzata

Storia di una famiglia perbene, cosa succederà nella terza puntata del 10 novembre?

La serie “Storia di una famiglia perbene”, basata sull’omonimo romanzo di Rosa Ventrella, ha appassionato fin da subito il pubblico di Canale 5, registrando 3.156.000 spettatori e il 17% di share al suo debutto con picchi del 22.45% di share e di 3.900.000 spettatori. La storia d’amore tra Maria De Santis e Michele Straziota ha conquistato anche il popolo del web: “Sono innamorata dell’amicizia tra Michele e Maria, quanto sono belli” e “Trama pazzesca, due famiglie così diverse per estrazione sociale, ma in realtà molto simili accomunate da un padre padrone, violenza, malavita e maschilismo. Prima puntata promossa a pieni voti”, hanno scritto due utenti su Twitter. La terza puntata di “Storia di una famiglia perbene” andrà in onda mercoledì 17 novembre in prima serata su Canale 5.

Storia di una famiglia perbene/ Anticipazioni e diretta: Vincenzo entra nel clan?

Anticipazioni Storia di una famiglia perbene terza puntata

Nella terza puntata della fiction “Storia di una famiglia perbene”, in onda mercoledì 17 novembre, la vicenda di Michele e Maria fa un salto fino al 1992. Maria ( Federica Torchetti) è all’ultimo anno di liceo e ha un nuovo amore, Alessandro, studente dallo spirito rivoluzionario. Michele (Carmine Buschini), che era scappato di casa per sfuggire al suo destino criminale, è costretto a tornare a Bari perché il padre, don Nicola (Vanni Bramati), è malato. Il ragazzo deve portare a termine un’ultima operazione di narcotraffico, mentre Antonio (Giuseppe Zeno) teme l’incontro tra i due ragazzi. Michele resta molto deluso quando scopre che Maria sembra averlo dimenticato, inoltre Alessandro è il figlio del colonnello Zarra, mandato a Bari per debellare la criminalità locale…

