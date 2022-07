Anticipazioni Superman e Lois puntata 30 luglio 2022/ Kyle si confronta con Lana…

Superman e Lois, cosa succederà nella prossima puntata? Le anticipazioni

Cosa succederà nella prossima puntata di Superman e Lois? Quali sono le anticipazioni della prossima puntata in onda il 30 luglio? Lois e Chrissy vengono a conoscenza, durante una partita di football, che Morgan Edge stanno cercando il modo per diventare i padroni della città. Lois non può evitare di tenere a freno il suo istinto da giornalista così inizia ad indagare, mentre il rapporto tra Jonathan e Jordan pare avere qualche difficoltà. Il motivo pare essere la popolarità che Jordan sta vivendo. In tutto questo c’è Clark che si riallaccia al suo passato durante la celebrazione della Festa del Raccolto; ripensa alla madre e agli anni trascorsi con la sua famiglia.

Mentre Smallville celebra la sua prima Festa del Raccolto dopo la morte di Martha, Clark è portato a ripensare quanto significasse per lui sua madre e impara una lezione che lo aiuterà a elaborare la sua scomparsa. Lois, intanto, fa un grande passo avanti nelle indagini su Morgan Edge. Infine, Kyle cerca di recuperare il rapporto con Lana, ma sembra che possa ricadere nelle sue vecchie abitudini. Clark torna indietro sulla sua decisione di far giocare Jordan a football. Intanto, il proseguimento dell’indagine di Lois su Morgan Edge la porta a fidarsi di un alleato inaspettato.

Superman e Lois, dove siamo rimasti? Clark fa una rivelazione!

Nella scorsa puntata di Superman e Lois, a complicare il già’ spaventoso compito di crescere due ragazzi, Clark e Lois debbono anche preoccuparsi dell’eventualita’ che i loro figli Jonathan e Jordan possano, crescendo, ereditare i superpoteri kryptoniani del padre. Tornati a Smallville per gestire gli affari della famiglia Kent, Clark e Lois rincontrano Lana Lang, funzionaria della banca locale che è stata anche il primo amore di Clark, e suo marito Kyle Cushing, capo dei vigili del fuoco. Mentre si abituano alle loro nuove vite a Smallville, Lois e Clark prendono una decisione importante riguardo a uno dei loro figli.

Clark racconta a Jordan e Jonathan parte della sua storia kryptoniana durante una colazione di famiglia. Superman & Lois per Italia 1 è una prima tv assoluta, quindi la serie non è già disponibile in streaming in nessuna piattaforma. Gli episodi saranno visibili gratuitamente in diretta streaming su Mediaset Infinity e poi probabilmente resteranno on-demand per qualche giorno. Basta visitare la pagina dedicata alla serie su Mediaset Infinity, cliccando qui. Purtroppo non sono previste delle repliche in palinsesto al momento.











