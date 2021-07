Anticipazioni Temptation Island 2021, 3a puntata/ Ste piange per Claudia, poi scappa!

La seconda puntata di Temptation Island 2021 si conclude tra parecchi colpi di scena, uno su tutti l’uscita di Tommaso e Valentina da separati dopo il tradimento di lui con la tentatrice Giulia. La conclusione è stata invece dedicata alla coppia composta da Nastascia e Alessio e alle lacrime di quest’ultimo, le cui difficoltà non sono finite qui. Ma cosa accadrà nella terza puntata? Lunedì prossimo su Canale 5 ci aspetta un nuovo appuntamento che si concentrerà sulle coppie che non hano avuto spazio nella seconda puntata, a partire da quella di Claudia e Ste. Le brevi anticipazioni mostrano di lui fortemente in crisi di fronte ad alcune immagini della fidanzata. Dopo essere stato nel pinnettu, scapperà via, probabilmente desideroso di raggiungerla dall’altra parte del villaggio.

NATASCIA E ALESSIO, TEMPTATION ISLAND 2021/ Lei "è cattivo con me", lui piange...

Temptation Island 2021, Manuela e Luciano ancora più vicini nella terza puntata

Nelle immagini successive delle anticipazioni della terza puntata di Temptation Island 2021, è ancora Ste il protagonista ma, questa volta, è in lacrime, disperato al fianco di una tentatrice. Dall’altra parte, Claudia, al falò delle fidanzate, ammette: “Penso che io stia arrivando un po’ anche alla conclusione.” Che la coppia sia ad un passo dal falò di confronto? Sarà poi il momento di scoprire come evolverà il rapporto tra Manuela e il single Luciano. La fidanzata è sempre più legata al ragazzo che riesce a farla sorridere dopo tanta sofferenza; dall’altra parte il fidanzato Stefano le riserva solo parole poco carine. Come finirà per loro? E ancora assisteremo alle novità sul percorso di Floriana e Federico, finora poco protagonisti a Temptation Island 2021. L’appuntamento è per lunedì prossimo in prima serata su Canale 5.

LEGGI ANCHE:

Temptation Island 2021, 2a Puntata/ Diretta e falò: Alessio è disperato e se ne vaMANUELA E STEFANO, TEMPTATION ISLAND 2021/ Lui "è rifatta", Lei "Che squallido!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA