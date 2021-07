Anticipazioni Temptation Island 2021, 4a puntata/ Manuela al bivio: Luciano “scegli”

Colpi di scena in arrivo nella quarta puntata di Temptation Island 2021. Dopo il falò di confronto tra Claudia e Ste, conclusosi con un lieto fine, è tempo per un’altra coppia di lasciare questa avventura. Ma di chi si tratta? Le anticipazioni della prossima puntata, in onda lunedì 19 luglio, ci svelano che non solo una fidanzata richiederà un altro falò di confronto, ma anche che ci saranno importanti svolte per tutte le coppie. La prima coppia che dovrà affrontare nuovi drammi è quella composta da Federico e Floriana. Se lei continua a non sbilanciarsi con nessuno e a pensare solo alla loro relazione, lui approfondisce la conoscenza con Vincenza e la invita anche fuori per una serata romantica. Probabile che sarà proprio Floriana a chiedere il prossimo falò di confronto immediato dopo aver visto le immagini della serata tra il suo fidanzato e la single.

Manuela a un bivio a Temptation Island 2021: sceglierà Luciano?

Nella quarta puntata di Temptation Island 2021 Manuela si ritroverà di fronte a un bivio. Luciano Punzo ammette i suoi sentimenti per lei, facendole capire che, se lei vorrà, lui fuori ci sarà ma sarà lei a dover decidere: “Io ci sono sempre dall’altra parte, ma se vuoi stare dall’altra parte. A te la scelta.”, le parole del single. Stefano, intanto, si avvicinerà ancora di più a Federica e le immagini anticipano che la single, in un momento con lui, piangerà. Il colpo di scena sarà per quello che è pronto a regalarci la coppia composta da Jessica e Alessandro. Se lei è palesemente attratta da Davide Basolo, lui si lascerà andare per la prima volta ad una tentatrice, tra abbracci e sguardi ammiccanti. Cosa accadrà?

