Anticipazioni Temptation Island 2021, seconda puntata/ Tommaso ha tradito Valentina?

La prima puntata di Temptation Island 2021 si conclude con un cliffhanger che terrà il pubblico col fiato sospeso fino alla prossima puntata. Nel prossimo appuntamento, in onda lunedì 5 luglio (e non mercoledì come questa settimana) Filippo Bisciglia raggiunge il villaggio delle fidanzate per annunciare a Valentina che c’è per lei un video: “Sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò”, svela il conduttore, lasciando la donna perplessa e sicuramente preoccupata. Le brevi anticipazioni ci svelano che il suo giovane fidanzato Tommaso ha trascorso dei momenti piuttosto importanti con una delle single. Una rivelazione sorprendente vista la grande gelosia mostrata da lui sin dal primo momento per la fidanzata e le parole dette nei suoi confronti. Di fronte alle immagini mostrate nel pinnettu, Valentin a è scossa ma allo stesso tempo ha un’idea di ciò che Tommaso sta realmente facendo.

Tommaso ha tradito Valentina a Temptation Island 2021? Le ipotesi

Per Valentina, quella di Tommaso è soltanto una tecnica: “Sta facendo tutto questo perché io chiami il falò di confronto immediato e ce ne andiamo via, è successo un casino!” Ma si tratta davvero di una strategia o Tommaso ha davvero superato il limite con la tentatrice? Le anticipazioni della prossima puntata di Temptation Island mostrano un Tommaso piuttosto preoccupato che annuncia ai compagni “è successo un casino”. Nelle immagini lui e la tentatrice sono su un lettino, nascosti da una coperta. Cos’è accaduto lì sotto? Tommaso si è lasciato andare tra le braccia della ragazza o è davvero una mossa architettata dal ragazzo 21enne e spinta dalla sua fortissima gelosia per costringere Valentina a chiedere il falò e andare via? Non ci resta che scoprirlo nella prossima puntata di Temptation Island 2021.

