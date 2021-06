Temptation Island 2021/ Coppie, concorrenti e diretta prima puntata: le ansie di Filippo Bisciglia

Temptation Island 2021, le anticipazioni della prima puntata

L’attesa è finita. Temptation Island 2021 parte questa sera, 30 giugno, su Canale 5. Il reality più atteso dell’estate torna sotto la guida dell’amatissimo Filippo Bisciglia, pronto a gestire gelosie, drammi e possibili tradimenti di sei nuove coppie, tutte sconosciute al mondo della TV. All’interno dell’incantevole e ormai ben noto Is Morus Relais in Sardegna, le coppie vivranno isolate per 21 giorni durante i quali i fidanzati da una parte e le fidanzate dall’altra conosceranno i tentatori e potranno mettere in discussione le loro relazioni. Durante i falò, fidanzati e fidanzate potranno scoprire come si sta comportando dall’altra parte del villaggio la propria metà e, di fronte ad immagini eclatanti, avranno la possibilità di chiedere un falò di confronto immediato. Ma quali sono le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco quest’anno?

Coppie e tentatori di Temptation Island 2021: i concorrenti

Le coppie di Temptation Island 2021 sono: Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico. Dopo le prime ore in Sardegna saranno poi divisi e si recheranno nella propria parte del villaggio insieme ai tentatori. I fidanzati saranno accompagnati da 12 bellissime single, che sono: Tania, Giuly, Vincenza, Rita, Gabry, Carlotta, Anastasia, Gabriella, Giulia, Angelica, Federica e Lucrezia. Le fidanzate, invece, vivranno con 14 affascinanti ragazzi: Manuel, Giuseppe, Marco, Luchino, Luca, Luciano, Salvatore, Alessio, Davide Basolo, Luke, Angelo, Samuele e Alessandro.

Temptation Island, problemi prima dell’inizio: parla Bisciglia

Non sono mancati problemi per Filippo Bisciglia e per i protagonisti di Temptation Island 2021 in questi giorni in Sardegna. Il primo è stato una tromba d’aria che ha bloccato momentaneamente le riprese e ha preoccupato tutti, protagonisti dello show e troupe. “L’autore che mi segue è di origini sarde e mi ha detto di non preoccuparmi perché in Sardegna capita spesso. – ha dichiarato Bisciglia alle pagine del settimanale Nuovo Tv, non negando di essere ancora preoccupato – Però non mi ha affatto convinto. Non nascondo che ho avuto paura, perché ho visto i pini secolari piegarsi e ogni cosa volare intorno a me. Per fortuna devo dire che non ci è successo nulla di grave!” ha poi concluso. Non ci resta che scoprire cosa accadrà alle coppie a partire da oggi, 30 giugno, in prima serata su Canale 5.

