Valentina e Tommaso, coppia Temptation Island/ Lei: “problema di gelosia patologica”

Chi sono Valentina e Tommaso coppia di Temptation Island?

Valentina e Tommaso tra le coppie di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 e prodotto da Maria De Filippi. Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti hanno deciso di partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore, ma principalmente per un problema di gelosia come sottolineato da Valentina che, nel video di presentazione, ha definito la gelosia del fidanzato Tommaso “patologica”. La coppia è follemente innamorata, anche se tra i due c’è una grandissima differenza di età: ben 19 anni! Valentina, infatti, ha 40 anni mentre Tommaso ne ha soli 21 anni.

TEMPTATION ISLAND 2021/ Single, coppie e diretta 1a puntata: Claudia e Ste verso...

“Ciao sono Valentina e ho quasi 40 anni. Da 1 anno e 7 mesi sto con Tommaso, che ha 19 anni in meno di me” si racconta così la bionda romana che, dopo una separazione convive col suo Tommaso da diversi mesi a Roma. Tommaso, invece, nel video di presentazione si racconta così: “sono Tommaso, ho 21 anni. Sono fidanzatissimo e innamoratissimo di Valentina. Ho finito la scuola da un anno perché sono stato bocciato”. Italo americano, Tommaso ha frequentato la Marymount International School e sta studiando per diventare istruttore di snow board.

Tromba d'aria a Temptation Island 2021/ "Stavamo per volare via tutti, ma..."

Valentina e Tommaso di Temptation Island 2021: “ci amiamo tantissimo, ma…”

Valentina e Tommaso, questi i loro cognomi Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, sono una delle sei coppie ufficiali di Temptation Island 2021. Nel video di presentazione la coppia ha spiegato i motivi che l’hanno portati a mettersi in gioco nel reality show dei sentimenti di Canale 5. “Ci amiamo tantissimo e abbiamo dei progetti futuri” hanno detto i due fidanzati che dal novembre 2019 convivono a Roma. A contattare la reazione del programma è stata proprio Valentina che ha detto: “tra noi è un incastro perfetto anche da un punto di vista passionale. Ho scritto io a Temptation Island perché in questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica: io non posso fare nulla”. Tommaso dal canto suo giustifica la sua enorme gelosia dicendo: “mi sono scelto una moglie, mica una pischella”. Riuscirà la coppia a resistere alla tentazioni del villaggio dei single tentatori e tentatrici oppure no?

LEGGI ANCHE:

Tentatori Temptation Island 2021/ Da Luca Vetrone all'alchimista Davide Basolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA