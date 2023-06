Anticipazioni Temptation Island 2023, seconda puntata/ Nuovo falò di confronto, Alessia e Davide a un bivio

Temptation Island 2023, le anticipazioni della seconda puntata

Cosa accadrà nella prossima puntata di Temptation Island 2023? Il primo appuntamento si è concluso lasciandoci col dubbio riguardante il falò di confronto immediato richiesto da Isabella al fidanzato Manu. Dopo le dichiarazioni forti fatte dal ragazzo sui motivi della loro crisi, la ragazza ha voluto chiedere il confronto immediato. Lui accetterà o preferirà rimanere ancora nel villaggio?

Sarà ciò che scopriremo all’inizio della prossima puntata di Temptation Island, in onda lunedì prossimo, 3 luglio su Canale 5. Sarà poi una puntata importante anche per la coppia composta da Alessia e Davide.

Falò di confronto immediato per Alessia e Davide a Temptation Island 2023?

“Arriverà per loro un momento cruciale”, ha anticipato Filippo Bisciglia sulla coppia di Alessia e Davide. In una immagine della seconda puntata si vede il fidanzato dire: “Se lei non riesce a trattenersi davanti a tutta Italia, figurati senza cosa può fare.” È stato d’altronde proprio lui a definirla ‘gatta morta’: che la coppia sia vicina al falò di confronto immediato? D’altronde le anticipazioni ci svelano che sarà convocato un secondo falò immediato nella prossima puntata e sarà un fidanzato a chiederlo. Non mancheranno poi riflessioni e colpi di scena, oltre a forti dubbi per Gabriela nei confronti del fidanzato Giuseppe.

