Anticipazioni Temptation Island 2024, puntata del 17 settembre 2024: Antonio accetta il falò di confronto di Titty?

La prima puntata del viaggio dei sentimenti in versione autunnale si è appena conclusa e non sono mancati i primi colpi di scena. E prima di scopre le anticipazioni Temptation Island 2024 prossima puntata facciamo un breve riepilogo di ciò che è successo in questa. La puntata è stata ampiamente incentrata solo su tre coppie. Anna ed Alfred, Alfonso e Federica e Titty e Antonio. E proprio quest’ultimo ha regalato il colpo di scena finale spiazzando tutti. Ha raccontato una clamorosa bugia non solo alla sua fidanzata ma anche alla produzione del programma sui reali motivi per cui ha deciso di partecipare: in estrema sintesi non ama più Titty.

La 25enne napoletana sentendo le dichiarazioni del suo fidanzato è andata su tutte le furie e dopo averlo insultato ha richiesto di vedere il suo fidanzato pronta a mettere la parola fine sulla loro relazione. Antonio accetterà il falò di confronto con Titty? Dalle anticipazioni Temptation Island 2024 si scopre che ovviamente la giovane sarà furiosa con il suo ragazzo e chiederà a Filippo Bisciglia di chiamare Antonio per il confronto. Il conduttore andrà così nel villaggio dei fidanzati a spiegargli tutto: cosa sceglierà di fare? E non è tutto anche per quanto riguarda le altre coppie non mancheranno nuovi video, rivelazioni e colpi di scena.

Dalle anticipazioni Temptation Island 2024, 2a puntata in onda martedì 17 settembre 2024 ampio spazio verrà concesso anche alle coppie che in questa sono rimaste un po’ in sordina come Diandra e Valerio, Fabio e Sara, Millie e Michele e Mirco e Giulia. Tuttavia ci saranno delle evoluzioni anche sulle altre coppie. Anna sarà sempre più delusa di Alfred. Il suo fidanzato infatti si è avvicinato sempre di più alla single Sofia scatenando la sua ira. “Mi vergogno perché l’ho presentato in famiglia” ha confessato Anna e nella prossima puntata ci saranno dei nuovi video per lei. Il web in rivolta per Alfonso, invece, ed il suo comportamento eccessivamente morboso e geloso nei confronti della fidanzata Federica. Quest’ultima non può frequentare le sue amiche, vestirsi come vuole e comportarsi come una qualsiasi altra ragazza di vent’anni.