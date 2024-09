Titty e Antonio a Temptation Island 2024, lui mente sui reali motivi della partecipazione: “Ecco davvero perché sono qui”

Colpo di scena per la coppia di Titty e Antonio di Temptation Island 2024. I due stanno insieme da 3 anni e lui in passato l’ha tradita poi però è ritornato sui suoi passi, si è pentito e addirittura le ha chiesto di sposarla con una romantica proposta a Parigi. A scrivere al programma condotto da Filippo Bisciglia è stato il giovane perché stanco della gelosia e possessività di Titty e invece il motivo è un altro. Con un risvolto inaspettato Antonio ha svelato i reali motivi per cui ha deciso di partecipare a Temptation Island 2024.

Il 27enne ha spiazzato dichiarando: “Ho mentito sulla motivazione ed adesso voglio dire la verità… Lei è aggressiva, ha una mentalità un po’ chiusa, o si fa come dice lei o non fa parlare. la verità è che la fiamma che all’inizio è scoccata con Titty giorno per giorno sta finendo. Il suo atteggiamento mi ha spento non mi lascia vivere, i miei spazi e come se fossi in gabbia. Non voglio che questa storia con lei mi privi della mia serenità. E siccome le ho fatto una proposta di matrimonio non vorrei pentirmene. Meno la vedo e più sto tranquillo.” Le dichiarazioni scioccanti di Antonio a Temptation Island 2024 hanno sconvolto Titty: “Questo scemo, tiene qualche problema”

Titty sconvolta da Antonio a Temptation Island 2024 chiede il falò di confronto: “Non ha le pal*e”

“La sua proposta è fallita, ho già tolto l’anello” è stata l’immediata e dura replica di Titty di Temptation Island 2024 che immediatamente si è detta convinta di chiedere un falò di confronto immediato con Antonio. “Ha mentito sulla motivizione non è che sono io gelosa ma lui che non sa cosa prova, quali sono i suoi sentimenti. Lui si meritava una ragazza che lo riempiva di corna e lui era contenta, sicuramente.” Nella prima puntata di Temptation Island 2024 Titty ha visto ben quattro video. Successivamente Antonio si è confidato con la single Saretta ha cui ha ammesso: “Io sono venuto qui per salvarmi io” “Non ha avuto le p***e di dirmi queste cose in tre anni.” ha sentenziando Titty prima di chiedere il falò di confronto. Antonio accetterà?