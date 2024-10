Anticipazioni Temptation Island 2024, puntata dell’8 ottobre 2024: falò di confronto per Anna e Alfred

Non mancheranno i colpi di scena nella prossima puntata del reality dei sentimenti targato Canale5, dalle anticipazioni Temptation Island 2024 della 5a puntata che andrà in onda martedì prossimo, 8 ottobre, sempre in prima serata si scopre che cosa succederà alle coppie ancora in gioco, Titty e Antonio, Giulia e Mirco, Federica e Alfonso ma al centro dell’attenzione ci saranno Anna e Alfred. Con un colpo di scena clamoroso, infatti, Alfred ha confessato di essersi innamorato di Sofia. Tradimento di Alfred in diretta e il bacio appassionato con la single hanno fatto scattare su tutte le furie Anna.

Nella prossima puntata stando alle anticipazioni Temptation Island 2024 ci sarà uno scontro di fuoco tra Anna e Alfred. “Voglio il falò subito, lo distruggo” ha premesso la giovane intenzionata a mettere il suo ragazzo di fronte alle sue responsabilità. E non è tutto spazio avranno anche un’altra coppia protagonista assoluta di questa edizione, quella formata da Titty e Antonio. Quest’ultimo è sempre più vicino alla single Saretta che, però, gli ha rifilato un due di picche quando lui si è dichiarato apertamente.

Le anticipazioni Temptation Island 2024, inoltre, rivelano che ci sarà un clamoroso risvolto per una delle coppie che ha già abbandonato il reality. Nella puntata di questa sera, infatti, c’è stato il tanto atteso falò di confronto tra Diandra e Valerio, i due sono rimasti fermi nelle posizioni e, davanti ad una Diandra in lacrime, Valerio ha rivelato di voler chiudere la loro relazione che durava da più di sette anni. Filippo Bisciglia, però, ha anticipato che non è finita qui per la coppia, e ci sarà il colpo di scena. E spazio avrà anche un’altra coppia giunta ai ferri corti, quella formata da Millie e Michele.