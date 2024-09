Temptation Island 2024, anticipazioni quarta puntata: il falò di confronto tra Valerio e Diandra

Si preannunciano scintille nella quarta puntata di Temptation Island 2024: le anticipazioni svelano, infatti, che ci sarà finalmente il falò di confronto tra Diandra e Valerio. Un incontro anticipato che arriva per volontà di Valerio, scosso e furioso dopo aver ascoltato le dichiarazioni della fidanzata sul lavoro, il suo possibile trasferimento a Brindisi e i sentimenti che la legano al compagno. “Ho capito qui che posso star bene effettivamente anche senza di lui”, dice lei, sminuendo poi il suo lavoro e quanto da lui fatto finora per la coppia rispetto a lei.

Di fronte a queste immagini, Valerio perde le staffe e chiede il falò di confronto immediato a Temptation Island 2024: “Non ci sono altre spiegazioni da darsi, quindi voglio il falò immediato! Qui non è un gioco: tu stai bene così? Allora ti do quello che vuoi, ognuno per i cazz* suoi!”

Le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island 2024 ci svelano, dunque, che martedì assisteremo al falò di confronto immediato tra Valerio e Diandra, cosa d’altronde anticipata dall’assenza di entrambi ai falò di fidanzate e fidanzati della terza puntata. Si continuerà, poi, con i percorsi delle altre coppie. In particolare, Anna si ritroverà a vedere un video choc del fidanzato Alfred, uscito in esterna con la single Sofia: che sia arrivato il primo bacio (e non solo)? La reazione sarà sconvolgente, al punto che le compagne d’avventura la inviteranno a interrompere la visione.

Ma non è tutto: cresceranno i dubbi di Antonio e la rabbia di Titty nei confronti del fidanzato, mentre Millie sarà delusa dal fidanzato Michele, il che la porterà a lasciarsi andare nella conoscenza col single Alex. Infine, una coppia vedrà precipitare gli eventi inesorabilmente, e uno dei fidanzati rimasti chiederà il falò immediato. Che si tratti proprio di Michele?