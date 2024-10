Anticipazioni Temptation Island 2024, ultima puntata del 22 ottobre 2024: falò di confronto tra Federica e Alfonso

Manca poco alla fine del viaggio nei sentimenti del reality di Canale5, il gran finale andrà in onda martedì prossimo, il 22 ottobre 2024, sempre in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaser e dalle anticipazioni Temptation Island 2024 si scopre che si scoprirà cosa accadrà nel falò di confronto dell’unica coppia rimasta ancora all’interno del programma, quella composta da Federica e Alfonso.

Lui eccessivamente geloso e possessivo le ha sempre proibito di vivere tranquillamente la sua vita, lei si è avvicinata al single Alfonso. I due sono in piena in crisi che cosa succederà al falò di confronto finale tra Federica e Alfonso? Torneranno a casa insieme o separati? E non è tutto perché anche delle altre coppie si scoprirà che cosa è successo dopo Temptation Island 2024 e Filippi Bisciglia ha anticipato che ci saranno degli interessanti sconvolgimenti.

Temptation Island 2024 anticipazioni: cos’è successo alle altre coppie

E dalle anticipazioni Temptation Island 2024 della puntata del 22 ottobre 2024 si scopre che cos’è successo alle altre coppie, soprattutto quello più iconiche. I primi a lasciare il reality dopo pochi giorni sono stati Sara e Fabio dopo che quest’ultimo aveva confessato in diretta di averla tradita, lei ha scelto di uscirci insieme solo per capire meglio e chiarirsi dei dubbi. Colpi di scena hanno regalato anche Anna e Alfred si sono lasciati e lui è uscito con la single Sofia, ma cos’è successo dopo? Spazio avranno poi anche le coppie che si sono confrontate nella puntata di oggi Giulia e Mirco e Titty e Antonio. Insomma c’è molta attesa per sapere come si sono evolute le vicende di queste coppie e soprattutto per gli sconvolgimenti annunciati da Filippo Bisciglia. Quale coppie è tornata insieme? Per saperlo occorre aspettare la prossima puntata.