Anticipazioni Temptation Island 2024, ultima puntata del 15 ottobre 2024: falò tra Giulia e Mirco

Cosa succederà nella prossima puntata di Temptation Island 2024 che andrà in onda martedì 15 ottobre 2024? In questa, la 5a, è successo di tutto. È iniziata con il falò di confronto tra Anna e Alfred, infuocato in cui la ragazza ha distrutto il suo ragazzo. È proseguita con Alfred che ha confessato i suoi sentimenti a Sofia, i due sono usciti insieme ma durerà? E poi ancora c’è stato un colpo di scena tra Dianda e Valerio, quest’ultimo ha chiesto un nuovo falò di confronto, si è scusato, ha ammesso le sue colpe ed entrambi sono usciti insieme dal reality ma cosa succederà nella prossima puntata?

Dalle anticipazioni su Temptation Island 2024 della puntata che andrà in onda martedì prossimo, 15 ottobre, si scopre che Giulia chiederà un nuovo falò di confronto a Mirco. La coppia è ormai in piena crisi ma mentre lei si è sempre mostrata rispettosa rifiutando le avance del single Bruno (che le ha confessato di essere pronto a baciarla) Mirco flirta con Alessia con atteggiamenti inequivocabili. Tutti i nodi, però, nell’ultima puntata di Temptation Island 2024 verranno al pettine anche per le altre coppie ancora rimaste in gioco.

Temptation Island 2024, anticipazioni ultima puntata: quale coppia uscirà insieme e quale si lascerà?

Le anticipazioni sull’ultima puntata di Temptation Island 2024 rivelano che ci saranno i falò di confronto di tutte le coppie rimaste in gara. Millie e Michele. La coppia è in crisi perché la 24enne, a detta del fidanzato, è eccessivamente esuberante e libera e poco matura per pensare ad un relazione più seria. Federica e Alfonso, eccessivamente geloso e possessivo mentre la ragazza ha trovato un appoggio nel single Stefano lui si è avvicinato alla single Silvy. E poi ancora ci sarà l’attessissono falò di confronto infuocato tra Titty e Antonio con quest’ultima che arrivata persino a gettare l’anello della proposta di matrimonio nel fuoco. Quali di queste coppie rimarranno insieme e quali invece si lasceranno? Si scoprirà solo nella puntata finale del reality dei sentimenti di Canale5.