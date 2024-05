Anticipazioni Terra amara, penultima puntata 31 maggio 2024/ La svolta di Fikret e Zuleyha

La soap turca tra le più apprezzate del genere torna anche stasera, 31 maggio 2024, con la penultima puntata. I protagonisti si avvicinano ad affrontare il grande finale di questa stagione che andrà in onda sabato 8 giugno. Zuleyha e Fikret dovranno raggiungere i fuggitivi i Betul e Abdulkadir. Quali colpi di scena riserverà Terra Amara al pubblico di Canale 5? Non rimane che prepararsi al finale: ecco il cast principale della fortunata serie televisiva: Uğur Güneş, Murat Unalmis, Hilal Altinbilek, Hilal Altinbilek, Vahide Perçin, Kerem Alisik.

Terra Amara anticipazioni puntata 31 maggio 2024: Fikret e Zuleyha catturano i fuggitivi

Fikret fa una romantica proposta di matrimonio a Zeynep che accetta, dunque, la coppia decide di rivelare la buona notizia ad amici e parenti. Betul, Abdulkadir e Vahap, continuano la loro fuga da Cukurova e raggiungono il confine con la Siria. Vahap, però, viene riconosciuto dalla polizia che tenta di arrestarlo ma l’uomo riesce a fuggire ritrovandosi faccia a faccia con Colak che lo minaccia di consegnarlo alle autorità.

Vahap organizza un piano molto raffinato per cercare di far ricadere su di lui la colpa dell’omicidio di Bayram Celik, nasconde nella villa di Colak l’arma del delitto e poi chiama la polizia rivelando la posizione in cui è sepolto il corpo. Le anticipazioni di Terra Amara svelano che Fikret e Zuleyha tentano in tutti i modi di catturare Betul, ormai giunta ad Aleppo, organizzando delle indagini molto approfondite. Dopo tante ricerche, i due riescono a cattura i fuggitivi e portarli dinanzi alla giustizia. Fikret e Zuleyha, tornano a casa, mentre Sermin accetta un lavoro molto umile per poter continuare a sopravvivere.

Terra Amara streaming: dove vedere la soap opera

Terra Amara va in onda questa sera, 31 maggio 2024, alle 21.25 su Canale 5. La soap turca potrà essere vista sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con il quale gli episodi si possono vedere sia in live che on demand. E’ possibile, dunque, recuperare in qualsiasi momento le puntate.











