Furkan Palali tra i concorrenti a Ballando con le Stelle 2024?/ Milly Carlucci punta su Terra Amara

Milly Carlucci ha fatto un altro colpaccio a Ballando con le Stelle 2024, invitando Furkan Palali tra i concorrenti, uno degli attori più amati della soap turca per eccellenza: Terra Amara. Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice del programma su Rai1 starebbe costruendo un cast d’eccezione. Tanti sono i nomi girati in questo periodo, tra cui quello di Chiara Ferragni, che però, a quanto pare non avrebbe accettato l’invito. Anche se mancano oltre due mesi dall’inizio della nuova stagione di Ballando con le Stelle, gli autori stanno già lavorando per regalare al pubblico un’altra esperienza straordinaria, facendo alcune modifiche piuttosto rivoluzionarie, una fra le quali il prolungamento del programma.

A settembre inizierà dunque la nuova avventura e tra i possibili concorrenti spiccano nomi incredibili: Federica Pellegrini, Sonia Bruganelli e la simpaticissima Nina Zilli. Oltre a loro, Fikret di Terra Amara, interpretato dall’attore turco Furkan Palali. Purtroppo, però, non c’è ancora nessuna voce ufficiale che ci conferma la sua presenza all’interno del programma. Dovremo attendere ancora qualche tempo per avere i nomi ufficiali del cast e la sicurezza di poter vedere anche Furkan volteggiare sul palco di Milly Carlucci. Per quanto riguarda i giudici ritroveremo come sempre in prima linea Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e l’immancabile Guillermo Mariotto.

Chi è Furkan Palali? La carriera da attore e modello e possibile concorrente di Ballando con le stelle 2024

Bellissimo e amatissimo dai fan di Terra Amara, Furkan Palali è Fikret all’interno della soap turca. Nato nel 1986 in Turchia, ha un’incredibile carriera alle spalle, sia come attore che come modello. Furkan si è infatti diplomato alla Konya Private Diltaş High School per poi diventare ingegnere geologico studiando all’università di Ankara. Da lì, però, la passione per lo spettacolo ha bussato alle porte e si è dedicato totalmente alla recitazione frequentando vari corsi di teatro e formandosi a Istanbul all’Università di Marmara.

Furkan Palali è anche un grande sportivo appassionato di pallacanestro: per lunghi anni ha giocato in ben due squadre turche, la Konyaspor Kulübü e il Tofas club. Gli impegni con il mondo della televisione e quello della moda lo hanno costretto però a lasciare la carriera sportiva per dedicarsi completamente all’industria cinematografica. Nel 2011 si è portato a casa il titolo di Miglior modello del mondo, per poi venire ingaggiato nel cast di Terra amara, che lo ha portato a toccare le corde del successo mondiale interpretando Fikret Fekeli Yaman, uomo tormentato che approda a Cukurova (città in cui è ambientata la soap) per vendicare la morte della madre e indagare sul padre scomparso.











