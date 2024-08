Dopo aver visto la soap turca Terra Amara, tutti si sono chiesti chi è Neva Pekuz, la talentuosissima bambina che interpreta Uzum, l’orfana della serie. L’attrice, di soli 11 anni è stata anche ospite a Verissimo, nel salotto della Toffanin. Qui si è raccontata, spiegando di essere stata catapultata in un “mondo fantastico”, nonostante lei sia una ragazzina che non vuole montarsi troppo la testa. Così giovane e così impegnata, Neva Pekuz ha studiato in Turchia, all’Accademia di Arte Drammatica, luogo in cui è stata selezionata per il ruolo di Uzum, che nella serie è una povera orfanella.

“Hanno scelto me fra tutte le candidate”, spiega in un’intervista a Chi, “il mio insegnante mi aveva detto che sarei stata perfetta per quel ruolo”. Intervistata dal settimanale, ha anche confessato di aver avuto alcune difficoltà iniziali durante le riprese, soprattutto per quanto riguarda gli orari, che variavano spesso: “Nonostante tutto, ho superato senza problemi ogni difficoltà”. Neva Pekuz ha poi raccontato quali sono state le sue scene preferite: “La scena con le delizie della cucina turca, ma anche quella degli acquisti per la scuola con Hunkar”, spiega la giovanissima attrice, entusiasta di aver preso parte a questo enorme progetto.

Neva Pekuz di Terra Amara: “Vi racconto la scena più divertente con Demir e Gaffur, non riuscivo a smettere di ridere”

Sempre ai microfoni di Chi, ha voluto confidarsi rispetto alle amicizie nate sul set. Del resto, nel cast c’erano anche suoi coetanei e Neva Pekuz spiega di aver conosciuto tanti ragazzini della sua età, con i quali ha giocato molto nei momenti di pausa, svelando di essersi sempre trovata bene con tutti. Il suo ricordo più divertente? La scena in cui Gaffur provava a baciare la mano a Demir nonostante lui lo stesse picchiando: “Ho fatto fatica a non ridere”, racconta “mi sono divertita tantissimo”. Così giovane e già così famosa e piena di talento, Neva Pekuz ha anche due genitori orgogliosissimi di lei, affettuosi e sempre pronti a sostenerla.

Il suo sogno nel cassetto è quello di continuare a recitare, anche se fuori dal set di Terra Amara, la piccola Neva ha tantissimi passatempi: “Mi piace ascoltare musica, ballare, passare tanto tempo nella natura, visitare nuovi luoghi, nuotare e dipingere”. Insomma, Neva Pekuz è piena di talenti, anche se pensa di non essere molto brava nel disegno: “Non credo di avere il talento di una vera pittrice”. Infine, in attesa di scoprire se la stagione 5 di Terra Amara si farà, racconta di Zehra, la sua migliore amica e cugina, oltre che dell’esperienza tra scuola e lavoro, con gli insegnanti che le hanno fatto tanti complimenti dopo averla vista sul piccolo schermo.