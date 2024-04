Anticipazioni terza puntata Vanina – Un vicequestore a Catania/ Una telefonata sospetta

Anticipazioni terza puntata Vanina – Un vicequestore a Catania

Vanina – Un vicequestore a Catania prosegue dopo il grande successo avuto nelle prime apparizioni in tv. Nella terza puntata, in onda mercoledì 10 aprile, in Questura arriverà una telefonata anonima. Al telefono, una voce femminile segnala un probabile omicidio avvenuto in una villetta che risulta affittata a una donna scomparsa, una certa Lorenza Iannino. La poliziotta, insieme alla sua squadra, comincia così le indagini alla scoperta dell’ennesimo mistero. Ad assistere all’omicidio, due testimoni in barca.

Come mostrano le anticipazioni della terza puntata, il vicequestore si trova inoltre a dover fare i conti con potenti figure catanesi che sembrano immischiate nel caso. Le vicende, anche questa volta prenderanno una svolta inaspettata, come già nella prima e nella seconda puntata. Vanina, che intanto è sempre più calata nella realtà catanese dopo aver detto addio a Palermo e al suo amore Paolo, continuerà ad essere attratta da Manfredi, il medico che le fa il filo da settimane.

Vanina – Un vicequestore a Catania: cosa succederà nella terza puntata?

Dopo aver lasciato il suo lavoro nell’antimafia a Palermo, Vanina si trasferisce a Catania. Qui diventa vicequestore e alla guida del suo team, lavora per risolvere casi spinosi. Nella prima puntata della serie tv Mediaset, la poliziotta si era trovata a dover risolvere il caso di un gelataio morto. Nel secondo episodio, quello del 3 aprile, è stata una mummia ad emergere dal passato: il cadavere, quello di una prostituta, nascondeva segreti spinosi che proprio Vanina ha dovuto risolvere, insieme alla squadra. Nella terza puntata, quella di mercoledì 10 aprile, sarà una telefonata arrivata in questura a far partire le indagini.











