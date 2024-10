Anticipazioni Don Matteo 14, puntata di oggi 24 ottobre 2024: tensioni continue tra il Maresciallo Cecchini e il Capitano Martini

Dopo il successo della prima puntata è tutto pronto per una nuova puntata di Don Matteo 14 che andrà in onda questa sera a partire dalle 21.30 circa su Rai1. Dalle anticipazioni si scopre che l’episodio s’intitolerà Il ladro di ricordi e vedrà al centro delle trame il rapporto tra il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e il Capitano Diego Martini (Eugenio Franceschini). I due hanno comportamenti e atteggiamenti l’uno completamente diverso dall’altro. Il nuovo capito è rigido e attento alle regole mentre il Maresciallo è un po’ più superficiale ed a tratti buffo.

Le anticipazioni Don Matteo 14 della puntata di oggi, tuttavia, rivelano che Cecchini sarà disposto a tutto pur di conquistare la fiducia del suo superiore e si proporrà come aiutante speciale per fare in modo che il Capitano conquisti la PM. Diego, infatti, ha deciso di farsi trasferire a Spoleto per riconquistare la sua vecchia fiamma, la PM Vittoria Guidi. Quest’ultima, però, è felicemente fidanzata e pronta a sposarsi, il Capitano riuscirà a riconquistarla con l’aiuto di Cecchini?

Don Matteo 14, anticipazioni puntata di oggi 24 ottobre 2024: Don Massimo accoglie Bart

Nel frattempo dalle anticipazioni Don Matteo 14 si scopre che Spoleto sarà sconvolta da un bruttissimo pestaggio ai danni di un apicoltore. L’uomo verrà trovato privo di sensi dopo la violenta aggressione, chi è stato e perché? La polizia inizierà ad indagare ed anche Don Massimo darà il suo contributo. Dopo l’aggressione all’apicoltore nella casa abbandonata rimarrà da solo il figlio Bart, un bambino di 9 anni affetto da sindrome di Down. Deciderà di portarlo in canonica e ben presto con la sua simpatia e allegria diventerà la mascotte.

Nella puntata di oggi di Don Matteo 14, inoltre, farà il suo ingresso anche Martina Tommasi, la nipote di Cecchini e figlia a sua volta di Patrizia, morta quando lei era solo una bambina in un incidente stradale e del Capitano Giulio Tommasi. Da bambina estroversa e vivace adesso è un adolescente schiva e riservata ed il Maresciallo cercherà di farla uscire dal suo guscio parlandole anche della madre. Difficoltà in famiglia anche per Don Massimo alle prese con la sorellastra Giulia ed i suoi problemi.

Don Matteo 14, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni Don Matteo 14 non resta che ricordare che la fiction di Rai1 va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1 ed è possibile seguire le puntate in diretta streaming su Raiplay. Dalla scorsa stagione Terence Hill ha lasciato la serie dopo più di vent’anni e 12 stagioni ed al suo posto è arrivato Raoul Bova mentre nel cast fanno parte anche Nino Frassica, Nathalie Guetta, Eugenio Mastrandrea e Gaia Messerklinger.