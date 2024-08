Anche oggi 15 agosto 2024 andrà in onda la nuova soap turca The Family, con una puntata da non perdere su Canale 5. Questa settimana, però, l’orario cambia: vedremo il consueto episodio alle ore 14.10. Tante le sorprese, ma le anticipazioni ne svelano una in particolare: Ergun manda fuori di casa Nese, che verrà accolta alla villa dalla figlia Devin. Il problema sarà però Hulya, che non sopporta questa decisione. Nese non deve stare in casa sua! Sempre a quanto apprendiamo dalle anticipazioni The Family di Ferragosto, Aslan avrà un incontro segreto con Ilyas, dal quale scoprirà un’amara verità: è stato proprio Atilla a portarlo ad Istanbul.

La puntata di The Family di oggi inizia con una decisione drastica, sfrattare Nese dalla casa in cui vive. Il tutto perché Ergun ha bisogno di denaro, e quindi si è ritrovato costretto a vendere la villa. Di certo, però, Nese non può vivere in strada e si trova disperata dopo questa terribile novità, arrivata all’improvviso nella sua vita. Devin non ci ha pensato due volte ed è corsa in soccorso della madre, chiedendo al padre Ergun pietà: come può pensare di lasciare le figlie e la moglie in mezzo alla strada? Niente da fare, l’uomo, ingolosito dai soldi, la sfratta.

The Family anticipazioni: la verità sull’omicidio di Serhat sta per venire a galla

Una puntata triste quella di The Family, che come rivelano le anticipazioni del 15 agosto vede la disperazione di Nese e la furia di Hulya, che non accetta di avere la donna in casa, per nessun motivo. (Ecco cosa succederà nelle prossime puntate) Devin però non ha scelta: o la madre resta in strada, o viene ospitata dai Soykan. E così decide di aprirle le porte della villa, incurante della rabbia indomita di Hulya.

Quest’ultima non vuole la consuocera nella sua vita quotidiana, anche perché in questo periodo sta contattando Ibrahim per chiedergli di incontrare la vedova di Suat, l’avvocato (colui che aveva coordinato l’omicidio del cognato). Intanto, come abbiamo accennato sopra, Aslan ha incontrato Ilyas, e lo ha fatto in segreto da tutti. L’obiettivo di Ilyas è quello di scoprire qualcosa in più sull’omicidio di suo figlio.

