Dalle anticipazioni Segreti di famiglia della puntata del 18 agosto 2024 si scopre che Ilgaz e Ceylin dovranno affrontare una corsa contro il tempo per trovare degli indizi sulla colpevolezza di Engin prima che quest’ultimo venga scagionato. I due brillanti avvocati avranno a disposizione un solo giorno per raccogliere prove contro Engin, altrimenti il giudice potrebbe rilasciarlo. Eren scoprirà una foto delle vacanze della famiglia Tilmen che mostrerà una valigia identica a quella usata per nascondere il corpo senza vita di Inci in un cassonetto e confrontando i peli di gatto trovati nella valigia con quelli del gatto di Engin, emergerà una corrispondenza.

Nel frattempo Ilgaz e Ceylin troveranno un video in cui si vede Engin gettare un cellulare nel fiume. E non è tutto perché dalle anticipazioni Segreti di famiglia della prossima puntata si scopre anche che Ilgaz e Ceylin ripercorreranno il tragitto compiuto da Engin la notte dell’omicidio e durante il percorso, arriveranno sul luogo del ritrovamento del corpo di Inci e ad Ilgaz tornerà in mente l’uomo che si era nascosto dietro le tende della finestra che dà su quel luogo. Inizialmente l’uomo non risponderà quando Ilgaz e Ceylin busseranno alla sua porta, ma successivamente, vedendolo uscire, questi conferma di aver visto qualcosa quella notte.

Anticipazioni Segreti di famiglia prossima puntata: spunta un video sulla notte dell’omicidio di Inci

Le anticipazioni Segreti di famiglia della prossima puntata del 18 agosto 2024 svelano che ci sarà un testimone chiave sull’omicidio di Inci, il vicino che non solo ha visto tutto quello che è successo quella notte ma ha anche registrato tutto. Verrà fuori, però, anche il doloroso passato dell’uomo. Quest’ultimo rivelerà che non aveva voluto parlare alla polizia a causa di un’ingiustizia subita in passato quando, cercando di salvare una donna, era stato ingiustamente condannato a 10 anni di prigione. Alla fine Ilgaz riuscirà a convincerlo a parlare facendo leva sulla sua bontà d’animo e sul dolore di Ceylin.

E poi ancora Metin, sempre più disperato per la difficile situazione del figlio Cinar, chiederà al suo superiore di annullare la sua richiesta di pensione per poter tornare al lavoro. Ceylin chiederà a Pars di poterlo affiancare nelle indagini in corso e successivamente si intrometterà nell’interrogatorio condotto da Ilgaz al direttore dell’ospedale denunciato dalla madre di una bambina epilettica, irritandolo. Parla non vuole più avere rapporti con suo padre Osman, nonostante i tentativi di Aylin di farla ragionare.