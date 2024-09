Anticipazioni The Family, 6 settembre 2024: tutti alla ricerca di Tolga

Anche nella giornata di domani, venerdì 6 settembre 2024, non mancherà il consueto appuntamento pomeridiano con la soap opera turca The Family, disponibile in streaming su Mediaset Infinity; ma cosa succederà nella puntata di domani, secondo le anticipazioni riportate sul sito della piattaforma? Aslan ha deciso di proteggere Devin dall’arresto da parte della polizia e, per questo motivo, ha deciso di tenerla chiusa in casa per evitare conseguenze peggiori.

Intanto l’intera famiglia è in piena crisi e tutti sono alla ricerca di Tolga, il genero dei Soykan nonché il responsabile della contabilità aziendale; da un lato gli stessi Soykan, dall’altro Cihan insieme a Ilyas, sono sulle tracce dell’uomo ognuno per motivi differenti, principalmente personali ma anche legali.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma che cos’è accaduto nelle precedenti puntate di The Family, disponibili sulla piattaforma di Mediaset Infinity? La trama si è infittita e si è concentrata principalmente sui nuovi problemi che hanno colpito i Soykan; l’intera famiglia è infatti finita nei guai ed è stata posta sotto inchiesta da parte della Procura Generale di Istanbul.

Una notizia che ha sconvolto tutti con Aslan che, in veste di capo-famiglia, ha deciso di prendere in mano le redini della situazione e ha pianificato una strategia di difesa per respingere tutte le accuse. Intanto Devin, che continua ad essere nel mirino della polizia sulle sue tracce, viene rinchiusa in casa da Aslan, che cerca di proteggerla in tutti i modi.

The Family, dove vedere le puntate in streaming

Le puntate di The Family sono disponibili in modalità streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity, e non più in onda su Canale 5; le puntate vengono caricate una al giorno, dal lunedì al venerdì.