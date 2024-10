Anticipazioni The good doctor 8, niente ottava stagione? Cosa ha deciso la produzione

Questa sera mercoledì 16 ottobre 2024 andrà in onda su Rai2 l’ultima puntata della serie The good doctor 7, e il pubblico ovviamente si domanda se potrà esserci una nuova tornata di episodi in futuro. Ma stando a quanto dichiarato qualche settimana fa dall’ideatore della serie David Shore, non sembrano esserci le carte in regola per una nuova stagione, The good doctor 8, tradotto, chance ridotte al lumicino per il futuro: “Anni fa, mentre stavo facendo un altro show, qualcuno mi chiese: ‘sai come finirà?’. Sì, so esattamente come finirà questa serie, un giorno riceverò una chiamata dalla rete, in quello show e in questo show, siamo stati abbastanza fortunati da pianificare il finale che volevamo fare” ha rivelato David Shore svelando dunque che non sembrano esserci troppe chance per il futuro della fiction di Rai2.

Anticipazioni NCIS 18 ottobre 2024/ Feng Zaho viene contattato da James Chen

The good doctor , già andata in onda negli USA nei mesi scorsi, arresterà da questa sera la corsa su Rai2.

Anticipazioni The good doctor 8, episodi diminuiti a causa di uno sciopero degli sceneggiatori

Dieci episodi, come da anticipazioni The good doctor 8 hanno garantito una serie di grandi emozioni ai telespettatori di Rai2, ma allo stesso tempo hanno lasciato un po’ di amarezza in bocca, visto che se non fosse stato per uno sciopero degli sceneggiatori gli episodi sarebbero stati anche di più del previsto: “Questo è stato un anno strano, fare solo 10 episodi è un peccato, ma poter finire alle tue condizioni è una benedizione” ha rivelato David Shore che si è detto soddisfatto almeno di aver concluso come sperava la serie.

Anticipazioni The good doctor 7: come finisce?/ Ultima puntata: Shaun e Lea hanno una figlia

Gli episodi previsti inizialmente dalle anticipazioni The good doctor 7 erano 13, poi scesi a 10 a causa dello sciopero, ma ciò non ha comunque arrestato le idee dell’ideatore, riuscito a concludere la storia a modo suo con il gran finale al quale assisteremo questa sera su Rai2.