Anticipazioni The good doctor 7 ultima puntata: tanti colpi di scena

Si chiuderà questa sera 16 ottobre 2024 la serie di Rai2 The good doctor 7, che regalerà dunque al pubblico del secondo canale il gran finale, con tanti colpi di scena e sorprese in arrivo per i telespettatori.

Le anticipazioni di The good doctor 7 ci svelano che nell’episodio Incondizionato, Claire torna a San Jose dopo aver scoperto un nodulo: le viene diagnosticato un tumore al seno al primo stadio, Shaun, Jared e Charlie si prendono cura immediatamente di lei, mentre Lim, Jordan e Dom sono impegnati con il caso di Clint, un uomo che dopo essere stato colpito da un fulmine ha sviluppato un tumore al cervello, Shaun riesce a parlare con Hannah, Claire e Jared invece si scambiano un bacio, mentre Park e Morgan si sposano dove hanno avuto il loro primo appuntamento, mentre Glassmann si lascia andare a una toccante confessione a Shaun.

Anticipazioni The good doctor 7, Glassmann rivela la verità a Shaun

Sempre stando alle anticipazioni di The good doctor 7, l’episodio finale intitolato L’addio ci rivela che Glasmann dirà la verità a Shaun, le resteranno solamente da tre a sei mesi di vita. Claire invece sarà colpita da un’infezione resistente agli antibiotici, il che porterà i dottori a metterla in coma e ad amputarle il braccio sinistro man mano che la sua condizione andrà peggiorando. Shaun intanto, come svelano le anticipazioni di The good doctor 7, decide di passare il tempo che gli resta con Glassmann e, successivamente, insieme a Claire, deciderà di fondare la Dr. Aaron Glassman Foundation for Neurodiversity in Medicine.

Sempre stando alle anticipazioni di The good doctor 7 Shaun e Lea avranno una figlia, Maddie, mentre Morgan e Park decidono di adottare Eden, Jerome decide di sposarsi mentre il Capo chirurgia Shaun terrà un discorso sul suo percorso di vita.