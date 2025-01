Anticipazioni The Rookie, cosa accadrà nella puntata di oggi

Torna la serie campione di ascolti The Rookie con una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese, Rai2 manderà in onda oggi 30 gennaio 2025 una nuova puntata della sesta stagione. Nel primo episodio odierno intitolato Segreti e bugie, troveremo Bailey al centro della scena, la donna deciderà di avere un figlio con John, il periodo trascorso dai due come genitori adottivi si è rivelato alla fine sufficiente per arrivare a maturare una decisione. Lui, a questo punto, sarà chiamato a ripensarci dopo la decisione di non volere figli che sembrava ormai definitiva.

La coppia formata da John e Celina arriva a scoprire che una donna è fuggita di prigione e hanno paura che questa sia pronta a mettere in atto la sua vendetta: non mancheranno in tal senso diversi colpi di scena.

The Rookie anticipazioni secondo episodio e prossima puntata

Intanto, sempre nella puntata prevista questa sera sul piccolo schermo, assisteremo ad altre sorprese. Secondo le anticipazioni di The Rookie, vedremo Lopez e Harper alle prese con la ricerca di una tata perfetta per la loro famiglia: riusciranno o la missione si rivelerà più complicata del previsto? Il secondo episodio di The Rookie, intitolato Pezzi, sarà dunque un mix di divertimento e suspense, come vuole la tradizione della celebre serie.

Nella puntata in onda la scorsa settimana si sono susseguiti diversi colpi di scena, con Celina e Nolan che sono state chiamate in particolare a entrare in azione per salvare una piccola, Anna, rimasta chiusa in un armadio dopo una sparatoria, con la piccola che era stata data momentaneamente in affido. Nella puntata prevista invece settimana prossima, vedremo la squadra indagare dopo un incidente che sembra legato alla mafia, mentre Lopez e Harper troveranno dei collegamento con una banda criminale in uno spinoso caso.