Anticipazioni Tradimento soap turca di Canale5: Oylum viene arrestata: distrutte le prove a sua difesa

Cosa accadrà nella prossima puntata di Tradimento, dizi turca di Canale5 incentrata sulle vicende della giudice Guzide interpretata da Vahide Perçin, l’indimenticata Hunkar Yaman di Terra Amara? Le anticipazioni svelano che ci saranno dei risvolti clamorosi per la figlia Oylum che finirà in carcere con l’accusa di omicidio. Nelle precedenti puntate, la giovane ha causato, insieme a Tim, un terribile incidente in cui è morto un ciclista ed adesso sarà sottoposta a processo. Durante il processo però, le prove a sua difesa verranno fatte sparire misteriosamente e la ragazza inizierà a temere il peggio.

Le anticipazioni Tradimento della puntata del 15 dicembre 2024 svelano che la famiglia di Guzide resterà scossa nel momento in cui troverà un articolo di giornale in cui si parla dell’incidente che ha visto coinvolti Tim e Oylum. In seguito durante l’indagine, verrà emessa una ordinanza di custodia cautelare nei confronti della giovane, data la scomparsa misteriosa di tutti i filmati legati alla sera in cui è avvenuto il fatidico incidente. Insomma per Oylum si apriranno le porte del carcere. Guzide, tuttavia, non si darà per vinta e cercherà in tutti i modi di scoprire chi ha fatto sparire le prove che testimonierebbero la sua innocenza con l’aiuto dell’amico fidato Sezai.

Tradimento, anticipazioni della fiction urca di Canale5: Guzide affronta a muso duro Yesim

L’arresto di Oylum sarà un duro colpo per tutta la famiglia e per questo Guzide chiederà aiuto a Tolga, da sempre innamorato della giovane, affinché cerchi di scoprire che fine hanno fatto i filmati di sicurezza che scagionerebbero una volta per tutte la figlia. La giudice vuole cercare di liberare al più presto sua figlia e permetterle di uscire dal carcere. Dalle anticipazioni Tradimento, infine, si scopre che la giudice non avrà problemi solo con la figlia ma anche il figlio Ozan che, dopo aver perso un’ingente somma di denaro che gli era stata prestata rischierà di finire in guai seri. Anche la vita sentimentale della protagonista sta crollando, Guzide affronterà Yesim, donna con la quale suo marito ha costruito un’altra famiglia (una figlia di soli 5 anni), ma scoprirà che la giovane donna era all’oscuro della doppia vita di Tarik e per questo deciderà di concentrare la sua vendetta solo sull’ex marito… L’appuntamento con la prossima puntata di Tradimento è per domenica 15 dicembre 2024 in prima serata su Canale5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity