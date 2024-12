Anticipazioni Tradimento, 2a puntata della dizi turca di Canale5: Guzide sconvolta dalla doppia vita del marito

Mediaset ha deciso di puntare tutto sulle dizi turche e dopo il successo di Endless Love e La rosa della vendetta arriva nella domenica sera di Canale5 Tradimento. Il nome originale è Aldatmak è ruota attorno alla figura della giudice di famiglia a Güzide Özgüder, rispettabile e integerrima la cui vita verrà stravolta da una serie di bugie e inganni che a poco a poco verranno a galla. Le giornate della protagonista ruotano attorno al lavoro ed alla famiglia che è composta dal marito Tarik, e dai figli Ozan e Oylum. E le anticipazioni Tradimento della seconda puntata svelano che proprio la giovane sarà vittima di un terribile incidente in cui morirà una persona e lei rischia di essere accusata di omicidio.

Anticipazioni Vincenzo Malinconico 2, prossima puntata 8 dicembre 2024/ Strano caso per avvocato d'insuccesso

Che cosa succederà nella prossima puntata di Tradimento (Aldatmak)? La giudice a causa di una strana coincidenza vedrà tutte le sue certezze cadere quando scoprirà la doppia vita del marito Tarik, l’uomo è da trent’anni al suo fianco ma da ben cinque ha un’altra donna con la quale ha costruito un’altra famiglia. La rivelazione della doppia vita di Tarık scioccherà tutti e per la protagonista sarà un boccone amaro da digerire. Tuttavia il destino sembrerà accanirsi su di lei perché proprio quando cercherà di riprendersi dallo choc verrà scossa da un altro evento drammatico.

Giulia Bevilacqua è Clelia Cusati in Vincenzo Malinconico 2/ "Scatterà scintilla con avvocato d'insuccesso?"

Tradimento, anticipazioni puntata dell’8 dicembre 2024: drammatico incidente per Oylum, rischia accusa di omicidio

Le anticipazioni Tradimento della prossima puntata in onda l’8 dicembre 2024 svelano che Güzide Özgüder sarà scossa ancora una volta da una telefonata improvvisa nella quale le verrà detto che sua figlia Oylum, che pensava sarebbe andata a scuola ad Amsterdam, è rimasta coinvolta in un incidente ad Ankara. L’incidente avrà conseguenze drammatiche perché la morte dell’altro passeggero per la figlia della giudice si potrebbero aprire le porte del carcere…Intrighi e bugie la faranno da padroni, fino a quando la verità non verrà a galla a seguito di un incontro fortuito e a quel punto la donna vedrà vacillare non solo il suo mondo familiare ma anche quello lavorativo. Svelate le anticipazioni della prossima puntata della nuova serie tv turca di Canale5 non resta che ricordare che le puntate vanno in onda ogni domenica sera in prima serata ma è possibile seguire gli episodi anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.