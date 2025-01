Anticipazioni Tradimento, prossima puntata del 19 gennaio 2025: Ozan scompare nel nulla

Cosa succederà nella prossima puntata della dizi turca di Canale5 con protagonista Vahide Percine? Dalle anticipazioni Tradimento del 19 gennaio 2025 si scopre che nel primo episodio Ozan, dopo essere stato brutalmente aggredito farà una videochiamata alla madre per chiederle aiuto, tuttavia il cellulare si spegnerà prima che la giudice possa capire dove si trova. Da quel momento in poi le tracce di Ozan sembreranno perse nel nulla e Guzide, in preda al panico, chiederà aiuto a Tarik e per farlo si recherà nella casa dove vive con Yesim.

Nel frattempo Guzide incontrerà Nazan e insieme a lui si metterà alla ricerca del figlio. E non è tutto dalle anticipazioni Tradimento si scopre che quando Guzide andrà nell’abitazione di Tarik vedrà una scena che la lascerà senza parole: la figlia Oylum sarà invitata ad una cena con il padre e Yesim e giocherà felice con la piccola Oyku. Vedendo la scena Guzide si sentirà tradita dalla sua stessa figlia e successivamente deciderà di affrontarla. E non è tutto perché dagli spoiler si scopre che anche altri personaggi sarann al centro delle trame.

Tradimento anticipazioni, continuano la bugie di Ozan: mente a Tarik

Dalle anticipazioni Tradimento della prossima puntata in onda il 19 gennaio 2025 si scopre che cosa succederà anche nel secondo episodio di puntata. Continuerà il castello di bugie tessuto da tutti i personaggi, Tarik darà del denaro ad Ozan per compensare la perdita del furto subìto durante l’aggressione, in realtà il giovane non ha subito nessun furto e con quei soldi andrà a saldare la rata mensile del debito contratto con il gioielliere Cemil. E poi ancora la puntata si chiude con il 20° ed ultimo episodio che vedrà la trama ruotare attorno a Guzide che si affiderà a Nazan per aiutare suo fratello a riportare la figlia Deniz a casa, mentre Umit si trasferirà temporaneamente da lei. L’appuntamento con la dizi turca Tradimento, Aldatmak è per ogni domenica in prima serata su Canale5. E possibile seguire le puntate anche in streaming su Mediaset Infinity.