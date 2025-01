Anticipazioni Tradimento, puntata di oggi 12 gennaio 2025: doppio gioco di Oltan

Continuano le vicende della giudice Guzide Yenersoy (Vahide Percin) e dalle anticipazioni Tradimento della puntata di oggi, domenica 12 gennaio 2025, si scopre che cosa succederà ai protagonisti tra intrighi e segreti. Innanzitutto Yesim escogiterà un modo per trarre a se con l’inganno Tarik ed il piano riuscirà alla perfezione perché l’uomo si precipiterà da lei. Oylum, tuttavia, si rifiuterà di accompagnarlo ed al contrario preferirà seguire la madre e proprio a casa di Guzide, con Umit e Nazan, vedrà al telegiornale l’arresto di Tim.

La famiglia Yenersoy potrà così festeggiare ma la gioia durerà poco perché Ozan finirà di nuovo nei guai. Nel frattempo Oltan farà visita a Lara e la informerà di essere a conoscenza dell’inganno sulla finta morte di Kaan e le chiederà un milione di dollari per il suo silenzio. Intanto verrà a galla un altro retroscena: Burcu sarà in possesso di un video che ritrae Yesim mentre si accorda con il suo borseggiatore. Nel frattempo Oltan, che non fa nulla per nulla, affiderà a Guzide un caso complicato.

Tradimento, anticipazioni 12 gennaio 2025: Ozan brutalmente aggredito

Le anticipazioni Tradimento svelano che nella puntata di oggi della dizi turca al centro delle trame ci saranno anche Ozan e le sue menzogne. Lara informerà delle minacce di Oltan Kaan che però inizialmente non gli darà peso ma farà pedinare Ozan da un malavitoso. Messo alle strette non solo da Kaan ma anche de Cemil il giovane rivelerà una parte di verità sui guai in cui si è cacciato al padre Tarik.

E le anticipazioni Tradimento svelano che ci sarà un colpo di scena drammatico perché su finire di puntata Ozan mentre starà per tornare a casa dopo aver passato una serata insieme al suo amico Mesut, verrà aggredito da alcuni uomini che lo minacceranno ordinandogli di restituire a Lara la macchina. Il giovane riuscirà a far in tempo ad affisare la madre Guzide prima di sparire nel nulla e far perdere le sue tracce.

Dove vedere Tradimento in diretta streaming e quando va in onda

Svelate come di consueto tutte le anticipazioni Tradimento per la puntata di oggi, non resta che ricordare che la dizi turca va in onda di domenica in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.30 ma è possibile seguire le puntate anche su Mediaset Infinity in diretta streaming gratis dove sono disponibili nel catalogo anche le precedenti puntate.