Anticipazioni ultima puntata L’Ora inchiostro contro piombo/ La verità su Liggio

Dopo la morte di Domenico tutta la redazione si adopera per scoprire le cause della morte del ragazzo vista da tutti come un omicidio. Salvo e Nicastro scoprono che Olivia intanto è diventata l’amante di Liggio e capiscono che il loro collega è stato ucciso dal latitante. Antonio Nicastro, dopo l’arresto del mafioso decide di pubblicare in prima pagina la storia di Liggio, ma le sorprese per la redazione de L’Ora non finiscono qui, e mentre festeggiano il futuro del loro quotidiano scoprono che qualcuno ha abbandonato un ordigno pronto ad esplodere.

L’Ora inchiostro contro piombo/ Anticipazioni 4a puntata, diretta: Domenico è morto!

La morte di Domenico sconvolge tutti

Negli ultimi due episodi della miniserie Mediaset L’Ora Inchiostro contro piombo, tutta la redazione dovrà affrontare la morte di Domenico e anche Antonio Nicastro dovrà affrontare qualche problema di salute a causa di un’ulcera perforante. Gli altri membri della redazione decidono di recarsi a Corleone per trovare Olivia e scoprire la verità sulla morte di Domenico che viene tumulato nella terra sconsacrata destinata a tutti coloro che hanno tentato il suicidio.

La redazione de L’Ora indaga sulla morte di Ferrante

La fiction Mediaset L’Ora Inchiostro contro piombo ambientata negli anni ’50 e basata su fatti realmente accaduti che ruotano attorno al quotidiano siciliano l’Ora, fondato ad inizio novecento dalla famiglia Florio e che narra le vicende di Antonio Nicastro, un uomo appena trasferito a Palermo che assume la direzione del giornale e vedrà accadere in città alcuni episodi di criminalità.

Dopo la messa in onda della quarta puntata della miniserie si è visto come la redazione decide di esporsi al potere costituito dalla malavita e proprio Antonio Nicastro, interpretato da Claudio Santamaria cercherà di intervistare il boss mafioso Michele Navarra da cui uscirà un confronto potenzialmente letale per il direttore.

L’Ora Inchiostro contro Piombo, anticipazioni ultima puntata

Mercoledì 6 luglio andrà in onda la quita ed ultima puntata della nuova fiction Mediaset L’ora Inchiostro contro piombo con la messa in onda degli episodi numero 9 e numero 10. Nella serata finale si vedrà come tutta la redazione dopo l’incidente dei binari cercherà di indagare a fondo su questa morte e durante le indagini durante un sopralluogo a Corleone assiste ad un’esecuzione.











