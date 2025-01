Anticipazioni Un passo dal cielo 8, esplode l’amore tra Manuela e Nathan ma un segreto li mette in crisi

L’ottava stagione di Un passo dal cielo così come le precedenti sta ottenendo degli ottimi ascolti merito dell’ingresso di nuovi personaggi che nascondono segreti e misteri nel loro passato, di una trama accattivante, dello splendido paesaggio sullo sfondo delle Dolomiti e soprattutto della storia d’amore tra Manuela e Nathan di Un passo dal cielo 8. I due personaggi sono sempre più vicini e sul punto di superare le loro notevoli differenze, nella scorsa puntata è esploso l’amore ed è scattato un bacio ma dalle anticipazioni Un passo dal cielo 8 si scopre che Manuela Nappi (Giusy Buscemi) e Nathan Sartor (Marco Rossetti) entreranno in pena crisi ed il motivo è un segreto che verrà a galla che li porterà a dividersi: di cosa si tratta?

Le anticipazioni Un passo dal cielo 8 non rivelano qual è il segreto che metterà in crisi Manuela e Nathan ma non è difficile fare delle previsioni e ipotesi. Innanzitutto potrebbe essere legato al passato di Nathan, ritrovato da bambino nel bosco non ha mai saputo chi sono i suoi genitori biologici fin quando a San Candido non è arrivato Stephen Anderssen (Raz Degan), ambientalista e fondatore della Origin. Manuela ha scoperto che l’uomo è il padre di biologico di Nathan ma non l’ha abbandonato è stata la compagna, Miriam, a sparire nel nulla portando con se il figlio. Stephen ha sporto denuncia e poco dopo la donna è stata ritrovata senza vita ma di Nathan non c’era più traccia. È davvero questa la verità sul passato di Nathan Sartor di Un passo dal cielo 8 o emergerà qualche altro segreto?

Come finisce tra Manuela e Nathan di Un passo dal cielo 8? Le anticipazioni svelano che nella coppia potrebbe inserirsi la ricercatrice della Origin anche Anna, che staccherà mai gli occhi di dosso dal bel Nathan quando quest’ultimo le ha dato delle lezioni con l’arco. Non mancheranno dubbi e segreti che metteranno in crisi la loro storia d’amore tuttavia dei piccoli spoiler li hanno forniti anche gli stessi attori in un’intervista concessa a RTL 102.5. Giusy Buscemi ha rivelato: “Abbiamo visto l’inizio di una storia d’amore tra loro nella scorsa puntata, ma questa sera vedremo che appartengono a due mondi opposti. Quindi mi chiedo: quando due persone sono completamente diverse, possono appartenersi? Si cambia per amore o bisogna rispettare la diversità dell’altro?” Marco Rossetti, invece, ha aggiunto che il suo Nathan è un outsider e che avrà difficoltà ad aprirsi e fidarsi degli altri anche di Manuela.