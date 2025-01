Anticipazioni Un passo dal cielo 8, prossima puntata del 6 febbraio 2025: Manuela e Nathan in crisi

Cosa succederà nella 4a puntata di Un passo dal cielo 8 in onda giovedì 6 febbraio 2025? Come sempre i protagonisti saranno alle prese con i casi di puntata ma spazio avranno anche le loro vicende private e sentimentali ed i loro e dubbi e problemi insormontabili. Innanzitutto stando a quanto riportano le anticipazioni Un passo dal cielo 8 della prossima puntata ampio spazio avrà il rapporto tra Manuela Nappi (Giusy Buscemi) e Nathan Sartori (Marco Rossetti). Cresciuto nel bosco ed allevato da un’orsa prima di venire salvato dai genitori adottivi, Nathan vuole scoprire cos’è successo nel suo passato e verranno a galla segreti che lo allontaneranno da Manuela.

Anticipazioni Blackout 2, qual è il segreto dei soccorritori Angelo e Federica?/ Scontro con Giovanni

Nathan sarà sempre più inquieto e vorrà scoprire la verità sul suo passato, grazie a Manuela scopre che è Stephen Anderssen (Raz Degan) il suo padre biologico mentre sua madre si chiama Miriam ed è morta molti anni prima quando lui era solo un bambino. Sconvolto da tale dichiarazioni l’uomo cerca consolazione nell’ispettrice e tra Manuela e Nathan scatta il bacio ma l’idillio durerà poco. Stando infatti a quanto riportano le anticipazioni Un passo dal cielo 8 si scopre che nella prossima puntata i due giovani entreranno di nuovo in crisi a causa di un segreto che torna a galla e che li spingerà a dividersi sempre di più. Di quale segreto si tratta? Purtroppo gli spoiler non si sbilanciano oltre, ha a che fare con il passato di Nathan?

Anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste, prossima puntata 28 gennaio 2025/ Angelo fa un gesto estremo

Un passo dal cielo 8 4a puntata, anticipazioni: figlio di Huber accusato di omicidio

E non è tutto, perché dalle anticipazioni Un passo dal cielo 8 si scopre che il figlio di Huber, Tobia, sarà coinvolto in un caso di omicidio. Quando verrà ritrovato un cadavere lungo il torrente, l’ispettrice e il commissario, con l’aiuto di Nathan, scopriranno che l’uomo è Alessio, il proprietario di una mongolfiera che portava in quota i turisti. Ebbene durante le indagini verrà fuori che Tobia potrebbe essere coinvolto nell’omicidio facendo sprofondare nello sconforto il padre.

Come finisce Il conte di Montecristo, anticipazioni ultima puntata/ Dantes non si vendica di Danglars perchè?

Spazio avrà poi la delicata situazione di Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) che dopo essere stato colpito alla schiena è entrato in coma, si è risvegliato anche se dovrà fare i conti con la paralisi. Tuttavia per lui arriverà una buona notizia, con un’operazione potrebbe tornare a camminare. Vincenzo può contare sull’aiuto di Huber (Gianarco Pozzoli) ma anche di Carolina (Serena Iansiti). Tuttavia il rapporto di Vincenzo e Carolina rischierà di entrare in crisi quando entrambi cercheranno di ostacolare il coraggioso progetto di Lisa e Paolino. L’appuntamento con la 4a puntata di Un passo dal cielo 8 è per giovedì 6 febbraio 2024 sempre in prima serata su Rai1.