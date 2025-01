Un passo dal cielo 8: oggi 30 gennaio 2025 la quarta puntata

Giovedì 30 gennaio 2025, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con Un passo dal cielo. La fiction con Enrico Iannello, Giusy Buscemi e Marco Rossetti, è giunta all’ottava stagione e, nonostante l’arrivo di nuovi personaggi, continua ad appassionare milioni di italiani. Quella di questa sera è la quarta puntata e, come svelano le anticipazioni, Vincenzo, Manuela e Nathan saranno impegnati nella risoluzione di un caso che coinvolgerà il figlio di Huber che rischia di essere incriminato per un reato che potrebbe rovinargli la vita per sempre.

Manuela, invece, comincia ad essere sempre più sospettosa nei confronti di Stephen che potrebbe nascondere qualcosa sulla morte di Miriam. Inoltre, è sempre più convinta che ci sia lui dietro il proiettile che ha colpito Vincenzo. Una situazione difficile che metterà in crisi il rapporto tra Nathan e Manuela, alla ricerca di un equilibrio di coppia.

Anticipazioni Un passo dal cielo 8: cosa nasconde Stephen?

Nella quarta puntata di Un passo dal cielo 8 dal titolo “Il figlio di un cielo”, due adolescenti, mentre corrono in mezzo ai boschi, trovano il corpo senza vita di un uomo che si scopre essere Alessio, uno degli espositori del Festival delle mongolfiere, in procinto di diventare padre. Manuela e Vincenzo indagano sul caso e scoprono che, due giorni prima, Alessio aveva litigato con la compagna e avesse deciso di fuggire con 25mila euro. Nel frattempo, però, nel mirino della polizia finiscono anche i due adolescenti che hanno trovato il corpo e tra cui c’è anche Tobia, il figlio di Huber. Nathan, infatti, sul luogo del delitto ritrova un capello biondo che appartiene a Rebecca, un’amica di cui Tobia è innamorato e che sta proteggendo scatenando la preoccupazione del padre.

Nel frattempo, Manuela continua ad indagare su Stephen, convinta che c’entri qualcosa sul proiettile che ha colpito Vincenzo anche se, in realtà, quel proiettile era indirizzato a Nathan. Durante una cena, poi, Manuela s’intrufola negli uffici della Origin dove trova un locale che si apre con le impronte digitali. Manuela, così, sospetta che Stephen stia nascondendo qualcosa sulla morte di Miriam, la mamma di Nathan. Quando quest’ultimo scopre tutto, comincia a perdere la fiducia in Manuela.

Come vedere in diretta streaming Un passo dal cielo 8

La quarta puntata di Un passo dal cielo 8 può essere vista in diretta televisiva oggi, giovedì 30 gennaio, alle 21.30 su Raiuno. Chi, invece, preferisce seguire la diretta streaming può collegarsi ai sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione dove sono disponibili tutte le puntate già trasmessa in tv sia della stagione in corso che delle precedenti.