Anticipazioni Un passo dal cielo, puntata 12 giugno 2024 (replica)/ Giorgio e Chiara ai ferri corti

Anticipazioni Un passo dal cielo, puntata 12 giugno 2024: rapimento a San Candido

Un passo dal cielo torna in onda domani pomeriggio, mercoledì 12 giugno 2024, con una nuova puntata su Rai1; la fiction, che vede come protagonista Terence Hill, è tornata sui piccoli schermi la scorsa settimana e per tutta l’estate con le repliche della prima stagione e, da oggi pomeriggio, hanno preso il via quelle della seconda stagione. In particolare, stando alle anticipazioni della puntata di Un passo dal cielo di domani, il primo episodio s’intitola Il richiamo del sangue e verte sulla scomparsa di una ragazza, che si pensa possa essere stata rapita a San Candido.

Nel frattempo si fa vivo il padre di Anya, la ragazza che Pietro ha rinvenuto nel bosco, mentre Chiara è infastidita dal fatto che Giorgio continui a trattarla come se fosse il suo badante e, per questo motivo, inizia a difendere la propria autonomia. Nel secondo episodio della puntata di domani, intitolato Il seme della gelosia, l’ambientazione si sposta in un fienile abbandonato dove viene organizzato un rave party, durante il quale però viene rivenuto il cadavere di un ragazzo; anche Giorgio partecipa al party non dicendo nulla a Chiara ma, quando dovrà aiutare la polizia nelle indagini sull’omicidio, dovrà rivelare il suo segreto alla ragazza, che si infurierà.

Un passo dal cielo, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Un passo dal cielo andate in onda nei giorni precedenti come repliche della prima stagione, Giorgio non prende bene la vicinanza tra sua mamma e Pietro ma, quando deciderà di lasciare tutto e tutti e verrà accusato di omicidio, sarà proprio Pietro ad aiutarlo. Nel frattempo, dopo gli iniziali screzi seguiti alla decisione di andare a convivere, Silvia e Vincenzo troveranno un punto d’incontro; i due si confrontano e decidono di accantonare le incomprensioni e gli attriti del loro rapporto nel segno di una più pacifica convivenza.











