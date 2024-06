Anticipazioni Un passo dal cielo, puntata 5 giugno 2024 (replica)/ Marcella fa ritorno a San Candido

Un passo dal cielo, anticipazioni puntata 5 giugno 2024 (replica): Chiara nei guai

Ieri pomeriggio il palinsesto di Rai1 ha detto arrivederci al programma di Caterina Balivo La volta buona, che ha chiuso la sua prima stagione televisiva e ora si ferma per la pausa estiva, in attesa del ritorno a settembre. Al suo posto vanno da lunedì in onda le repliche della prima stagione della fiction Un passo dal cielo: nella puntata di domani, mercoledì 5 giugno 2024, andranno in onda gli episodi 5 e 6 della 1° stagione, intitolati rispettivamente Il capriolo avvelenato e Caccia al tesoro.

Location Un passo dal cielo, dov'è stata girata la fiction di Rai1/ Prima in Trentino Alto Adige poi Veneto

Le anticipazioni della puntata in replica del 5 giugno, per il primo episodio, svelano che durante un pranzo alla malga di Assunta muore avvelenato un noto benefattore di San Candido. A cucinare il capriolo incriminato è stata Chiara, la figlia di Roccia. La ragazza non riesce ad accettare di essere la causa della morte di un uomo, ma Pietro sospetta che non si tratti affatto di un incidente. Intanto Vincenzo è roso dai sensi di colpa per aver baciato Silvia la sera della gara di ballo e, a complicare le cose, ci pensa la fidanzata Marcella che sta per arrivare a San Candido.

Un passo dal cielo, Rai1/ Anticipazioni puntata del 3 giugno 2024 (replica): fantasmi e un bimbo rapito

Anticipazioni Un passo dal cielo: la caccia al tesoro a San Candido

Proseguendo con le anticipazioni del 5 giugno di Un passo dal cielo, per il secondo episodio, si apprende che nel giorno del suo centesimo compleanno Teresa rivela in diretta televisiva l’esistenza di un tesoro nascosto a San Candido durante la seconda Guerra Mondiale. Frotte di curiosi arrivano in paese alla ricerca della fortuna nascosta ma, quando Teresa viene aggredita, la bizzarra caccia al tesoro si trasforma nella ricerca di un potenziale assassino. Intanto Marcella, la fidanzata di Vincenzo, è arrivata a San Candido creando scompiglio nella quiete del paesino; lei e Silvia si scoprono amiche, almeno fino a quando Vincenzo non confessa il tradimento.

Un passo dal cielo, Rai1/ Anticipazioni puntata del 3 giugno 2024 (replica): fantasmi e un bimbo rapito

Le puntate in replica della prima stagione di Un passo dal cielo vanno in onda ogni pomeriggio, su Rai1, dalle 14.05 alle 16.05.











© RIPRODUZIONE RISERVATA