Location Un passo dal cielo, dov’è stata girata la fiction di Rai1/ Prima in Trentino Alto Adige poi Veneto

Nel pomeriggio estivo di Rai1 arrivano le fiction, salutato il talk di Caterina Balivo La volta buona e la soap Il paradiso delle signore a partire dalle 14.05 circa su Rai1 verranno trasmesse le repliche di Un passo dal cielo che terranno compagnia ai telespettatori fino ad agosto per poi lasciare spazio alle repliche di un’altra amata fiction targata Rai, Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Si parte, quindi, con la prima stagione di Un passo dal cielo, dov’è stata girata?

La location della fiction che ha visto per protagonista nelle prime tre stagioni Pietro Thiene (Terence Hill) capo della forestale sono ambientate in Trentino Alto Adige, più precisamente splendidi scenari presso il lago di Braies. Il centro dell’azione si svolge a San Candido, comune della provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige) che vanta, oggi, circa 3360 abitanti. Si trova nella zona dell’Alta Pusteria, un’importante località turistica, tanto dei periodi invernali quanto di quelli estivi, situata nel parco naturale delle Tre Cime. Fiore all’occhiello della fiction, infatti, oltre alle vicende professionali e private dei protagonisti sono gli straordinari paesaggi naturali.

Dove è stata girata Un passo dal cielo: dopo sei stagioni in Trentino Alto Adige la location si è spostata in Veneto

La fiction di Rai1 Un passo dal cielo a partire dalla settima stagione ha subito una radicale trasformazione non solo per quanto riguarda i protagonisti ma anche per i luoghi. Dopo l’addio di Terence Hill, che dava il volto a Pietro Thiene, ed il successivo di Daniele Liotti alias Francesco Neri, la protagonista è Giusy Buscemi nei panni di Emanuela Nappi, sorella del commissario e ispettrice di polizia. Cambia anche la location che dal Trentino Alto Adige si trasferisce in Veneto.

Non è chiaro perché la location di Un passo dal cielo si sia spostata, ma a partire dalla settima stagione dagli splendidi scenari del lago di Braies si è passati al lago di Misurina, nei pressi di Belluno. E poi ancora fanno da scenario le Dolomiti, in un posto circondato dalle cime dell’Antelao, del Pelmo, della Croda Marcora e delle Marmarole Occidentali. Il centro dell’azione, invece, è San Vito di Cadore comune che ha poco meno di 2000 abitanti e si trova nella provincia di Belluno.











