Anticipazioni Un posto al sole, puntata del 30 dicembre 2024: Enrica molestata da Fusco lo confessa a Rossella

Dalle anticipazioni Un posto al sole della puntata del 30 dicembre 2024 si scopre che cosa succederà ai personaggi che gravitano da anni nel Palazzo Palladini. Al centro delle trame ci sarà la giovane specializzanda Enrica vittima di molestie dal parte del primario Fusco. Rossella da tempo sospetta che ci sia qualcosa di losco tra i due ed alla fine avrà la conferma dei suoi sospetti.

Infatti, Enrica si confiderà con Rossella riguardo le molestie subite da parte del primario Fusco. La Graziani deciderà quindi di aiutarla, rischiando però di inimicarsi il suo superiore. Rossella già in passato ha subìto delle pesanti avance da parte di Fusco e per averlo denunciato a pagato delle pesanti conseguenze. Senza pensarci due volte, tuttavia, deciderà di schierarsi dalla parte della giovane. Per questo motivo, però, Enrica e Rossella finiranno nel mirino di Fusco la cui vendetta non si farà attendere. Cosa accadrà alle due donne nelle prossime puntate di Un posto al sole?

Un posto al sole, anticipazioni prossima puntata 30 dicembre 2024: Diego si libera di Samuel

Dalle anticipazioni Un posto al sole della puntata di lunedì 30 dicembre 2024 si apprende inoltre che ci saranno degli interessanti e spiazzanti risvolti anche negli altri personaggi. Nunzio chiederà supporto a Diego per liberarsi di Samuel per la notte di Capodanno mentre Michele si appresterà a cominciare la sua ultima trasmissione di approfondimento giornalistico in radio. Marina, stanca di dover sempre mettere lei una pezza al suo matrimonio, per una volta lascerà questo compito a Roberto. Bice, invece, si accorgerà che Massaro la sta seguendo e inizierà a crede che il suo ex marito sia geloso di lei, la realtà invece è diversa: Sergio sta indagando su Troncone. L’appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole è per lunedì 30 dicembre 2024 a partire dalle 20.50 circa su Rai3. È possibile rivedere le puntate anche sul sito di Raiplay.