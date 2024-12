Anticipazioni Un posto al sole, puntata del 27 dicembre 2024: Enrica confessa a Rossella le molestie di Fusco

Anche in questi giorni di Festa la longeva soap di Rai3 continua a tenere compagnia ai telespettatori e dalle anticipazioni Un posto al sole della puntata del 27 dicembre 2024 si scopre che non ci sarà spazio soltanto per l’allegria e la leggerezza ma anche per momenti più drammatici e delicati. Infatti, Enrica troverà il coraggio di confessare a Rossella di essere vittima di molestie da parte di Fusco. Andando con ordine, Rossella ha ripreso il suo lavoro al San Filippo con molta difficoltà, visto che il primario le remerà contro. Nelle prossime puntate Fusco continuerà ad umiliare Rossella e avrà un’altra aiutante, Enrica, che di fatto prenderà il suo posto nel progetto di ricerca.

Le anticipazioni Un posto al sole della prossima puntata svelano che le attenzioni del medico verso la sua nuova assistente metteranno in allerta Rossella che proverà a parlare con Enrica per capire se ha subito molestie, così come anche lei in passato. In un primo momento, però, Enrica accuserà Rossella di essere invidiosa di lei e la manderà via. Tuttavia, quando Fusco rivelerà il suo lato oscuro anche ad Enrica che si ritroverà a vivere la stessa situazione di Rossella a causa delle attenzioni del primario. A quel punto Enrica confesserà a Rossella di aver subito delle molestie da Fusco e la dottoressa Graziani si impegnerà ad aiutarla, non la lascerà da sola, ma questo potrebbe portare Fusco a diventare ancora più severo con lei.

Un posto al sole, anticipazioni puntata del 27 dicembre 2024: Rosa ancora innamorata di Damiano

E non è tutto, le anticipazioni Un posto al sole della puntata del 27 dicembre 2024 svelano che al centro delle trame ci saranno anche gli altri personaggi con le loro vicende. L’incontro con Viola turberà molto Rosa che sembrerà realizzare quanto ancora non sia riuscita a voltare pagina con Damiano ma al contrario prova ancora dei sentimenti nei suoi confronti. Dopo il momento di passione con Micaela, in Samuel si riaccenderà la speranza di tornare con lei. Sarà davvero così? L’appuntamento con Un posto al sole e dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.50 su Rai3 ma è possibile seguirlo anche in diretta streaming su Raiplay.