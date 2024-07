Anticipazioni Un posto al sole, puntata del 3 luglio 2024/ Diego prende un’improvvisa decisione con Ida

Anticipazioni Un posto al sole, puntata del 3 luglio 2024: Roberto ossessionato dal piccolo Tommaso

C’è un motivo se la soap di Rai3 da trent’anni continua ad appassionare un ampio numero di telespettatori, non solo per le trame intriganti e ricche di colpi di scena ma anche la verosimiglianza dei personaggi con la vita reale. E dalle anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole si scopre che cosa accadrà agli amati protagonisti e come si evolveranno le loro storie. Innanzitutto al centro delle trame ci sarà Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), convinto da Marina (Nina Soldano), tenterà di superare l’ossessione per Tommaso (Luigi De Feo), dopo che il Tribunale ha deciso che il bambino dovrà lasciare la sua casa.

Anticipazioni La promessa, puntata del 3 luglio 2024/ Petra si assume le colpe del fratello e rischia grosso

Amareggiato e deluso Ferri dovrà dimenticare il piccolo e cercare di riprendere la sua vita in mano, ci riuscirà? Spazio avranno poi nelle anticipazioni della puntata del 3 luglio di Un posto al sole anche le vicende di Diego e Ida ma anche di Jimmy, Giulia, Niko e Valeria. Diego (Francesco Vitiello), invece, pronto a formare una famiglia a tutti gli effetti con Ida (Marta Anna Borucinska) e suo figlio, vuole dare una scossa alla sua relazione, prendendo un’improvvisa decisione. E poi ancora Luca (Luigi Di Fiore) sarà alle prese con le pesanti ripercussioni che la sua malattia sta avendo sulla propria vita lavorativa. Il dottore proverà a reagire affidandosi all’amore di Giulia (Marina Tagliaferri). Nel frattempo Jimmy (Gennaro De Simone) si prepara a conoscere la nipote di Valeria (Benedetta Valanzano) ma continuerà il suo astio nei confronti di Niko (Luca Turco)

Anticipazioni My Home My Destiny, puntata del 3 luglio 2024/ Zeynep ha paura: il gesto folle di Mehdi

Un posto al sole: dove eravamo rimasti

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Rossella ha litigato con suo papà mentre Luca continua a vivere un momento complicato, pur contando sulla vicinanza di Giulia e sul chiarimento con Ornella. Serena ha festeggiato la sua rivincita sulle gemelle, mentre Micaela medita vendetta contro di lei pur non contando sul supporto di Manuela, poco convinta di volerla appoggiare. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.50 circa su Rai3.











© RIPRODUZIONE RISERVATA