Anticipazioni Un professore terza puntata/ Anita bacia Dante, Pin esce di casa

Un professore, terza puntata 25 novembre

La terza puntata della fiction “Un professore” andrà in onda tra una settimana, giovedì 25 novembre in prima serata su Rai 1. Grande curiosità sul segreto che Dante Balestra, il professore di filosofia interpretato da Alessandro Gassmann, tiene nascosto. In una recente intervista alla Gazzetta del Sud, Claudia Pandolfi che interpreta Anita, mamma di Manuel, ha detto: “Anita ha assistito suo malgrado a un momento difficile della vita di Dante, per cui solo una donna con i codici giusti per tornare a quel passato sarebbe potuta riuscire nell’impresa. Lui si era chiuso in sé, ma Anita, dal momento che è stata complice di quel dolore, può diventare complice di una gioia. Con lei Dante si aprirà molto, a piccoli passi ma lo farà”. Cosa sarà successo nel passato di Dante?

UN PROFESSORE/ Anticipazioni e diretta 18 novembre: Dante si confronta coi genitori

Anticipazioni Un professore, terza puntata: Manuel viene picchiato dagli scagnozzi di Sbatta

Ecco le anticipazioni della terza puntata della fiction “Un professore”, in onda giovedì 25 novembre. Nel primo episodio dal titolo “Aristotele” Dante tiene una lezione sulla felicità nel filosofo greco e chiede agli studenti di scrivere su un biglietto cosa sia per loro la felicità. Intanto il professore continua a corteggiare Cecilia, la madre di Aureliano, mentre Anita riceve le attenzioni del suo ex Ettore (Paolo Contincini). Dante riesce a far uscire di casa Pin, mentre Manuel viene picchiato dagli scagnozzi di Sbatta per il ritardo nel riconsegnare l’auto.

"Blanca, fiction che dà felicità"/ Barnabei (Lux Vide): "La vera novità è il suono"

Nel secondo episodio intitolato “Giordano Bruno” Anita è molto grata a Dante per come sta cercando di aiutare Manuel e lo bacia. Il professore è convinto che Simone e Manuel non dicano la verità e così decide di portare la classe a Campo de’ Fiori dove tiene una lezione su Giordano Bruno, morto per la verità nella celebre piazza romana. Dante va poi a trovare Mimmo, un suo studente di Torre del Greco, finito in prigione.

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni Storia di una famiglia perbene ultima puntata/ Maria svela la verità!

© RIPRODUZIONE RISERVATA