Anticipazioni Uomini e donne, puntata 29 gennaio 2024/ Nuova dama per Alessandro Vicinanza

Oggi ha inizio una nuova settimana e, con essa, tornano in onda le puntate di Uomini e donne nel pomeriggio di Canale 5. Nel corso dell’ultimo appuntamento, andato in onda venerdì scorso, sono stati numerosi i colpi di scena che hanno tenuto i telespettatori con il fiato sospeso. Il trono classico ha visto un confronto in studio tra Brando e Raffaella, dopo l’uscita in esterna del tronista con la corteggiatrice Beatriz e il bacio appassionato che ne è scaturito. La scelta tra le due corteggiatrici, per lui, sembra sempre più complicata.

Il Trono Over, invece, ha visto come sempre l’alternarsi di nuove frequentazioni ad aspri litigi in studio. Da un lato Claudia e Daniele hanno iniziato a frequentarsi, così come prosegue la conoscenza tra Massimo e Serena, dall’altro i due storici ex Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono nuovamente battibeccati nel corso della puntata. Il Cavaliere, in particolare, è sempre più al centro dei dibattiti nel parterre, con protagoniste anche Cristina Tenuta e Roberta Di Padua.

Oggi pomeriggio, lunedì 29 gennaio 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni riportate in un video condiviso sul sito di WittyTv, nel parterre del Trono Over va in scena un nuovo confronto tra Ida Platano e Mario Cusitore. Tra i due i dissapori non si sono appiattiti e, anzi, il corteggiatore rivendica la sua decisione di aver preso parte al programma e, soprattutto, di essere sceso nel parterre per conoscere la Dama: “Se io mi metto in gioco davanti a tutti, è perché ci credo in questa cosa“.

Sul fronte Trono Over, invece, Barbara De Santi ha avviato una conoscenza con Orfeo. La Dama è uscita con il Cavaliere, tuttavia non ha sentito la giusta attrazione nei suoi confronti e sembra che la cosa sia reciproca. Infine, nel parterre scende una nuova Dama per Alessandro Vicinanza, di nome Manuela. Durante la loro prima conoscenza, però, intervengono le voci di Ida Platano, Cristina Tenuta e Roberta Di Padua, che criticano il Cavaliere.











