Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 marzo 2024: sfilata femminile con Tina Cipollari in passerella

Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 7 marzo 2024: la sfilata femminile

È tutto pronto per la puntata di oggi di Uomini e Donne e dalle anticipazioni si scopre che cosa succederà ai vari protagonisti del dating show di Canale5 con le loro vicende sentimentali. Dopo giorni di discussioni e scontri che hanno avuto come protagonisti soprattutto Ernesto Russo e Barbara De Santi e dopo il colpo di scena che ha regalato il trono di Brando con Raffaella Scuotto che ha annunciato la possibilità di essere un no qualora dovesse essere la scelta del tronisti, nella puntata odierna, il pubblico torna ad ammirare la bellezza delle dame del trono over.

Dall’inizio della stagione il parterre femminile si è arricchito di donne bellissime che, in ogni puntata, lasciano senza fiato i cavalieri. Proprio le dame saranno le protagoniste di una puntata imperdibile. Oggi, infatti, Maria De Filippi sarà la conduttrice di una sfilata particolare che vedrà tra le protagoniste anche Tina Cipollari.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi (giovedì 7 marzo 2024): la sfilata di Tina Cipollari

La puntata del 7 marzo 2024 di Uomini e Donne è dedicata alla sfilata femminile dal titolo “Ti stupisco con effetti speciali”. Quasi tutte le dame salgono in passerella provando a stupire i cavalieri chiamati a votare per eleggere la vincitrice con outfit mozzafiato, ma anche con siparietti sensuali o divertenti. Prima di procedere alla scoperta della classifica, Maria De Filippi annuncia un’ultima presenza in passerella.

“E’ il turno di Tina Cipollari”, annuncia la padrona di casa lasciando, poi, totalmente la scena alla bionda opinionista che, naturalmente, stupisce tutti. Al termine della sfilata, Gianni Sperti chiede a Tina quale sia il suo effetto speciale e lei spiega che si tratta degli occhiali che sono a raggi X e le consentono di vedere nudi gli uomini del parterre.

